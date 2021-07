Hannover

Die Revolte wurde doch abgesagt: Die argentinische Regisseurin Lola Arias änderte den Titel ihres Dokumentar- und Recherchestücks, mit dem das Festival Theaterformen im Schauspielhaus sein Theaterprogramm eröffnete, offenbar kurzfristig – „The Revolt“ steht noch auf den Tickets, im Programmheft heißt der vor Ort mit Laien entwickelte Stoff nun „Ich bin nicht tot“. Auch diese Feststellung lässt sich als trotzig lesen. Möglicherweise steckt in ihr ebenfalls eine Portion Rebellion.

Die sechs Protagonisten des Stücks erzählen vom Altern mit einer Mischung aus Sorge, Ratlosigkeit, Willenskraft und Entschlossenheit. Es geht um Bedürfnisse, die sich gegen Ende des Lebens verändern – aber auch um das Potenzial von Erfahrung, das dazu führt. Als „rebellisch, ungehorsam, begehrlich“ beschreibt Arias die Menschen, die sie auf die Bühne bittet. Die Regisseurin hat sie und ihre Lebensgeschichten in Hannover gefunden und in ein Verhältnis zueinander gebracht.

Außergewöhnliche Menschen

Abayomi Bankole, Monika Ganseforth, Hans-Günter Greve, Inna Koch, Heinrich Kronlage und Karin-Johanna Legatis sind außergewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten, zwei von ihnen haben sogar eigene Einträge bei Wikipedia. Einige ragten immer wieder heraus: Ganseforth war zum Beispiel eine von zwei Frauen zwischen 400 Männern, als sie in Braunschweig Maschinenbau studierte, später war sie die erste Professorin an der Hochschule Hannover und Bundestagsabgeordnete als der Frauenanteil dort noch 15 Prozent betrug.

Andere Erfolgsgeschichten erschließen sich erst auf den zweiten Blick, wie die von Greve, der nach 40 Jahren als Koch mit einem Burnout in Rente ging, bevor er begann, sich im Alter neu zu erfahren und zu erfinden. In der Begegnungsstätte Andersraum tastet er sich an Bisexualität und das Tragen von Frauenkleidern heran. „Mir gefällt die alte Dame“, sagt er darüber. Und: „Ich fühle mich auf einem spannenden Weg.“ Es geht in „Ich bin nicht tot“ um die Vielschichtigkeit von Biografien – und obwohl die auf der Bühne üppig, abenteuerlich und schillernd erscheinen, wird klar: Jede andere ist ebenso erzählenswert.

Begeisterter Applaus

Arias setzt ihre Schwerpunkte auf Utopien. Sie konstruiert aus dem Nebeneinander ihrer faszinierenden Akteure ein Miteinander, macht sie zu Nachbarn in einem fiktiven Pflegeheim, ohne ihnen ihre Individualität zu rauben. Lena Newton hat dafür ein Bühnenbild entworfen, in dem jeder seinen eigenen Raum erhält, in dem sich Prozesse und Gedanken aber auch fast unmerklich in- und übereinander schieben lassen. Dass dabei auch digitale Inhalte über Projektionen sehr selbstverständlich eingebunden sind, wird dem dynamischen Alltag gerecht, um den es hier geht.

Szene aus „Ich bin nicht tot“ von Lola Arias am Schauspiel Hannover. Quelle: Kerstin Schomburg

Biografische Erinnerung ist immer ein Auswahlprozess: Das menschliche Gehirn versucht, schlüssige Geschichten zu finden und Widersprüche auszublenden. Es ist nur konsequent, das im Theater mit konstruierten Zusammenhängen und Details weiter anzureichern. Dennoch gilt der begeisterte Applaus des Publikums wohl nicht nur der großen Leistung auf der Bühne – sondern auch der, es bis hier geschafft zu haben, dabei die Gesellschaft geprägt zu haben und immer noch nicht damit aufzuhören zu wollen. Dem Umstand, nicht tot zu sein. In dieser Lesart ist das Revolte genug.

„Ich bin nicht tot“ ist eine Koproduktion des Festival Theaterformen mit dem Schauspiel Hannover und in der kommenden Spielzeit wieder zu sehen, etwa am 15. und 16. Oktober.

Von Thomas Kaestle