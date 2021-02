Hannover

Es ist lichter Tag, bestes Bürowetter, als Heinrich Lohse (59) sein Haus betritt und die Putzfrau beim Putzen überrascht. Am gleichen Ort erschreckt er Ehefrau Renate. „Ich wohne hier!“, sagt er. „Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit!“ argumentiert sie. Ein Satz, der in den Sprachschatz der heute Ü50-Jährigen eingegangen ist, er stammt aus Loriots „Pappa ante portas“.

Die Lockdown-Gegenwart ist sogar ein Komplett-Zitat des Klassikers. Denn der (zu) früh pensionierte Herr Lohse (Loriot) ist: plötzlich zu Hause. Er nimmt es als eine Mischung aus Kurzarbeit und Homeoffice und macht sich das auch für Frau Renate (Evelyn Hamann) und Sohn Dieter (Gerrit Schmidt-Foß) ungewohnte familiäre Zusammensein zur Aufgabe. Natürlich wirkt er dabei rührend. Das macht Loriots Arbeiten aus: Präzision beim Zeichnen der Situationen und Charaktere.

Scheinbar vollkommen normal

Am Sonntag ist es 30 Jahre her, dass die Komödie ins Kino kam, der nach „Ödipussi“ zweite Spielfilm des großen Vicco von Bülow alias Loriot (1923–2011). Der Satiriker war Universal-Künstler: Karikaturist, Schauspieler, Autor, Regisseur, Bühnenbildner ... Gäbe es mehr Kollegen seines Kalibers, mit seiner Ernsthaftigkeit, wäre es besser bestellt um deutschen Fernseh-Humor.

„Die Komik, die ich anstrebe“, hat Loriot 1991 zur Filmpremiere gesagt, „muss aus dem scheinbar vollkommen normalen Alltag kommen.“ Scheinbar. Vollkommen. Normal. Drei Wörter markieren einen angstbesetzten Ort, weshalb sich der Filmtitel am „populärsten Angstruf einer Familie“ in der Geschichte orientiert: „Hannibal ante portas“. Die Gefahr, die von Heinrich Lohse ausgeht, hat – anders als beim alten Cicero – weniger mit Herrschaftsansprüchen zu tun als mit bürgerlichen Gewohnheiten und Geschlechterrollen.

Als Einkaufsdirektor bei der Deutschen Röhren AG hält Diplom-Ingenieur Lohse sich für clever und ewig. Ein Kartenhaus, das an dem Tag zusammenfällt, als er überraschend in den Vorruhestand geschickt wird und seine Familie entdeckt. Er geht zum ersten Mal einkaufen und macht sich im Laden wichtig wie bei einem Führungskräftetreffen. Klassiker: „Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein.“

Eskalation des guten Willens

Er geht Verschwörungsmythen-Hausierern auf den Leim, die dozieren, dass der Venusmond Tetra auf die Erde zurast, sein Aufprall unmittelbar bevorsteht und das Ende unseres Planeten naht: „Nur alle Menschen, die innerlich und äußerlich sauber sind, haben nichts zu befürchten.“

Renate kann nicht mehr verhindern, dass ihr Mann sich ein Abo für handgefertigte Wurzelbürsten aufschwatzen lässt. Klassiker: „Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badezusatz.“ Heut gäb’s vielleicht ein Aluhütchen obendrauf. Bald sucht Renate das Weite, also sich Arbeit. Zeit dafür hat sie ja. Zu Hause eskaliert derweil der gute Wille.

„Das ist es, dass es nichts Besonderes ist. Das ist unser Leben“, sagte Loriot über den Alltag, den er zeigt und der in „Pappa ante portas“ einen Höhepunkt erreicht bei der Familienfeier zum 80. Geburtstag von Renates Mutter. Vielleicht ist aber auch die gemeinsame Zugfahrt dorthin ein Höhepunkt – mit Tante Hedwig (Irm Hermann) und Onkel Hellmuth (Hans Peter Korff) und der, Klassiker!, „Kurve von Holzhausen“. Ganz zu schweigen vom – ebenfalls von Loriot gespielten – Dichter Lothar Frohwein mit dem Lyrik-Klassiker „Melusine“ („Kraweel, Kraweel!“) Schauen wir uns doch um. Was anderes ist diese Pandemie als „Taubtrüber Ginst am Musenhain! Trübtauber Hain am Musenginst!“?

Loriots Kunst und das Leben kamen einander so nah wie Komik und Katastrophe. Darum passt „Pappa ante portas“ in die Gegenwart. Und auch, was Loriot vor 30 Jahren bei der Filmpremiere sagte: „Die große Leinwand ist nicht ersetzbar. Die große Wirkung, das große Erlebnis gibt es nur im Kino. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis: Da sitzen Hunderte von Menschen zusammen und amüsieren sich.“ – „Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit!“

Von Janina Fleischer