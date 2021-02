Hannover

Galerien, Museen und Kunsthäuser sind geschlossen, aber Kunst entsteht trotzdem, und interessiertes Publikum ist auch da. Nur ist es in Lockdown-Zeiten nicht ganz einfach, beides zueinanderzubringen. Gut, dass es Galerien gibt, die Erfahrung darin haben, Kunst jenseits von Ausstellungsräumen zu präsentieren. Die „noroomgallery“ in Hamburg etwa. Die widmet sich seit 23 Jahren der Kunst jenseits von klassischen Ausstellungsräumen. Für Jan Holtmann, den „noroom“-Galeristen, sind Ideen wichtiger als weiße Räume. Er betreibt einen „Kunsthasserstammtisch“, und er hat bei seinem „Hamburger Hutladen“-Projekt Künstler um besonders gestaltete Kopfbedeckungen gebeten, die er dann in der Öffentlichkeit getragen hat. Das „größte Hotel der Stadt“, bei dem er Menschen dazu bewegt hat, in ihrer eigenen Stadt Urlaub zu mache, ist auch so ein Projekt, bei dem die Idee und die Begegnung wichtiger sind als das Ausstellungsstück.

Holtmanns neue Idee ist eine Antwort auf den Lockdown und die Unmöglichkeit der Begegnung zwischen Kunstschaffenden und ihrem Publikum. Die „noroomgallery“ verschickt „Künstler*innen Pakete“. Namhafte Künstlerinnen und Künstler wie John Bock, Bogomir Ecker, Michaela Melián und Tobias Rehberger machen mit. Und auch das hannoversche Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner ist dabei.

Anzeige

Der Galerist stellt Fragen

Die Künstler fertigen Überraschungspakete, die an Menschen geschickt werden, die gern so ein Kunstpaket in Empfang nehmen möchten. Erstaunlicherweise müssen die Kunstempfänger nichts für die Werke zahlen, die der Paketbote bringen wird. Denn finanziert wird das Kunstprojekt unter anderem aus den Mitteln des Programms „Neustart Kultur“, mit der die Bundesregierung Kunstschaffende in Corona-Zeiten unterstützt. Die Teilnahme am Projekt „Künstler*innen Pakete“ ist kostenlos möglich, allerdings ist sie nicht ganz einfach.

Die erste Schwierigkeit besteht darin, überhaupt als Paketempfänger ausgewählt zu werden. Darum kümmert sich der Galerist, den man (bis Ende Februar) unter der Telefonnummer (0176) 922 44 936 erreichen kann. Er wird Fragen stellen. Es kann sein, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, denn aus dem Paketeprojekt soll auch ein Hörspiel entstehen. Lotte Lindner und Till Steinbrenner haben ihre Gespräche bei der Arbeit an ihren Überraschungspaketen jedenfalls schon aufgezeichnet und damit Material fürs Hörspiel gesammelt.

Zum Dank ein Gedicht

Drei identische Kunstwerke haben Linder und Steinbrenner für die Paketaktion geschaffen. Es sind raffinierte Arbeiten, die das Thema Intimität auf geradezu verstörende Weise in eine so noch nicht gesehene Form bringen. Mehr darf darüber nicht verraten werden, schließlich sollen die Pakete Überraschungspakete bleiben.

Lesen Sie auch Was bleibt von der Kulturhauptstadt? Lotte Lindner und Till Steinbrenner über Hannovers Bewerbung

Und ganz gratis sind die Kunstwerke von Lindner/Steinbrenner auch nicht. Die beiden fordern vom Paketempfänger eine Gegenleistung: ein Gedicht, das das Thema des Kunstwerks aufgreift. Aber das dürfte nicht schwer sein, schließlich reimt sich ihr Werk auf vieles. Etwa auf: „Schluss“.

Von Ronald Meyer-Arlt