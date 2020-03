Am 15. April 1925 wurde Fritz Haarmann in Hannover wegen des Mordes an 24 jungen Männern hingerichtet. Über den Fall gibt es bereits zahlreiche Bücher, Theaterstücke, Musik und Filme. Jetzt hat der Journalist und Schriftsteller Dirk Kurbjuweit einen „Kriminalroman“ über Haarmann geschrieben.