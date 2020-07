Lübeck/Bremen

Zwei Jahre wurde verhandelt, offenbar ohne Erfolg: Das Bremer Günter-Grass-Archiv kommt nicht nach Lübeck, sondern bleibt wohl an der Weser. Etwa 3200 Bild- und Tondokumente lagern in dem Bremer Archiv: Fernsehbeiträge und Radioaufnahmen von und über Günter Grass, dazu Schallplatten, CDs, Videokassetten. Etwa 2500 Dokumente seien bisher digitalisiert, sagt Horst Monsees, bis Ende vergangenen Jahres Geschäftsführer der Stiftung und jetzt ehrenamtlich tätig. Und es kämen laufend weitere Dateien hinzu.

Der Großteil stammt aus Beständen von Radio Bremen und dem NDR. Eine Bibliothek gehört ebenfalls dazu. Das alles hätte gut nach Lübeck ins Grass-Haus gepasst. Hans Wißkirchen, Leitender Direktor der Lübecker Museen, hatte vor zwei Jahren von einer „fundamentalen Aufwertung“ gesprochen. Jetzt sagt er, es wäre ein Verlust, aber kein großer, wenn es denn wirklich so käme.

Anzeige

Das Medienarchiv war in Räumen der privaten Jacobs University im Bremer Norden untergebracht und dort zuletzt arg zerzaust worden. Die Geschäftsführerin der Grass-Stiftung wurde nach der Veruntreuung von Stiftungsgeld entlassen, es kamen immer weniger Besucher, die Universität meldete Eigenbedarf an. Seit März ist das Archiv ausgezogen und liegt verpackt in einem Lager. Jetzt aber soll es in die Bremer Überseestadt und damit näher ans Stadtzentrum wechseln.

Weitere HAZ+ Artikel

Neues Zuhause auf dem Kellogg-Gelände

Wo einst Kellogg produziert hat, entsteht derzeit das Wohn- und Arbeitsquartier „Überseeinsel“. Dort soll das Archiv ein neues Zuhause bekommen. Zusammen mit einer Grundschule soll es das ehemalige Kellogg-Verwaltungsgebäude belegen. Derzeit wird ein virtuelles Museum entwickelt. Ein erstes Projekt über Günter Grass und Paul Celan soll ab Herbst auch als Präsenzausstellung zu sehen sein.

Vorsitzender der Grass-Stiftung ist Klaus Meier. Der promovierte Jurist ist mit dem Windparkprojektierer wpd wohlhabend geworden und schätzt den Nobelpreisträger sehr. Vor zwei Jahren hat Kellogg das Firmengelände an die wpd verkauft. Jetzt ist er dort Investor für das neue Quartier. Bereits im März hatte Meier laut dem „ Weser Kurier“ schriftlich eine Verlagerung des Archivs nach Lübeck ausgeschlossen. Daraufhin habe sich die Bremer Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz eingeschaltet, es habe noch ein Gespräch geben sollen. Doch dann hat Meier Mitte Juni das endgültige Aus für die Verlegung nach Lübeck verkündet.

„Unschöne Telefonate“

„Wir haben alles vorbereitet“, sagt der Chef der Lübecker Museen. „Der Gesprächsfaden war noch nicht abgerissen.“ Auch die Bremer Kulturbehörde sei überrascht worden. Horst Monsees spricht dagegen von einem Beschluss des Stiftungsvorstands schon Anfang des Jahres, das Archiv nicht zu verlegen. Es habe „unschöne Telefonate und E-Mails“ gegeben, wohl auch „unterschiedliche Wahrnehmungen“, sagt Monsees. Manches möge auch ein Missverständnis gewesen sein. Aber er hoffe, dass sich die Wogen glätten. Und es gebe auch noch eine Einladung der Günter-und-Ute-Grass-Stiftung. „Wir sind angewiesen auf gute Kontakte zu Lübeck“, sagt er. „Dort ist das Know-how, was Günter Grass anbelangt.“

Gelegenheit zur Befriedung gibt es nach der Sommerpause bei einem Treffen in Bremen, an dem auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und die Bremer Kulturstaatsrätin teilnehmen werden. Hans Wißkirchen sieht in dem Gespräch „einen letzten Versuch“, das Archiv doch noch nach Lübeck zu holen.

„Eine engere Zusammenarbeit mit dem Bremer Archiv würde Potenziale bieten“, sagt auch Grass-Haus-Leiter Jörg-Philipp Thomsa. „Es geht immerhin um die Pflege des Werks eines international bedeutenden Literaturnobelpreisträgers. Daher gehe ich davon aus, dass wir in unserem gemeinsamen Gespräch im Sommer noch konstruktive Lösungen finden.“

Von Peter Intelmann