Lüttje Lage: Angebote vom Rummel

Irgendwie musste ich in das Visier einer Gruppe von Schaustellern geraten sein. Jedenfalls wurden mir plötzlich Jahrmarktsgeschäfte aller Art angeboten. Es begann mit einem Pizzawagen. Ein Kaufangebot. Gepflegt, top in Schuss, mit Öfen und Reklametafeln und allem drum und dran. Ich wusste nicht recht. Es folgten verschiedene Kinderkarussels und eine Geisterbahn.

Kein ausgewiesener Jahrmarktsfreund

Ich weiß nicht, wieso die auf mich gekommen sind. Es ist ja nicht so, dass ich ein ausgewiesener Jahrmarktsfreund bin. Ich habe nichts gegen derartige Festivitäten, bin aber auch kein Dauerbesucher von Schützen-, Frühlings und Herbstfesten, Freimärkten, Wiesn, Wasn und Domen. Aber im Internet bekomme ich immer diese Angebote: Geisterbahnen, Wasserrutschen, Würstchenbuden.

Irgendwann haben sie mir sogar ein Riesenrad angeboten. Kein Riesenriesenrad, sondern ein eher kleines Rad, das man schon Riesenrad nennen kann, weil es ja zur Gattung der Riesenräder gehört, sich dort aber eher im niedrigen Segment dreht. Ein kleines Riesenrad. Sehr charmant. Funkelnd und wunderschön. Da habe ich einen Moment gezögert.

Einen Mann mit Zylinder einstellen?

Riesenradbesitzer sein, das wäre schon was. Ich könnte das Rad länger laufen lassen, wenn Verliebte in den Gondeln sitzen. Ich könnte die Geschwindigkeit erhöhen, wenn Jugendliche zusteigen, und ganz langsam und sacht fahren, wenn kleine Kinder die Gäste sind. Ich könnte eine Seifenblasenmaschine installieren oder einen riesigen Föhn, damit die Fahrt an einigen Stellen interessanter wäre. Ich dürfte die Musik aussuchen – langsame, coole Riesenradmusik. Ich könnte einen Mann mit einem Zylinder engagieren, der die Fahrgäste begrüßen und am Ende mit einer Verbeugung und einem „Beehren Sie uns bald wieder“ verabschieden würde. Ach.

Dann fiel mir ein, warum gerade so viele Karussells auf dem Markt sind. Und ich klickte das Angebot weg.

Von Ronald Meyer-Arlt