„Lüttje Lage“: Die Stadt als Code

Ich habe wieder von QR-Codes geträumt. Beziehungsweise von einer Stadt, die wie einer angelegt war. So, dass man sie, aus einem Flugzeug etwa, mit dem Telefon hätte einscannen können. Vermutlich lag es daran, dass ich wieder Paul Austers „Stadt aus Glas“ vor dem Einschlafen gelesen habe, in dem ein Mann die Straßen New Yorks in Form von Buchstaben entlanggeht und im Laufen die Stadt sozusagen be-schreibt.

Zum ersten Mal träumte ich von der QR-Code-Stadt als sie gerade neu waren und sozusagen – aufregend! – versteckte Bedeutung an jeder Ecke verhießen. Dann las ich von einem Mann, der sich einen QR-Code hatte tätowieren lassen, der auf ein YouTube-Video verwies, was ich clever fand. Nicht so clever war, dass das Video irgendwann nicht mehr existierte und das Tattoo dann auf eine Fehlermeldung verwies. So ging auch mein Enthusiasmus für diese verheißungsvollen, versteckten Botschaften irgendwann verloren, und nicht nur meiner. Die QR-Codes verschwanden aus dem täglichen Leben.

In letzter Zeit feiern die geheimnisvollen, grisseligen Schwarz-Weiß-Bilder allerdings ein Comeback. Im Testzentrum meines Vertrauens – ein ehemaliger, hoffentlich bald wieder Partykeller, in dem einem gerne auch zu wummsenden Beats das Teststäbchen in die Nase gerammt wird – geht nichts ohne. Am Eingang: scannen. Um das Testergebnis zu bekommen: scannen. Überhaupt: Mein Impfzertifikat: scannen. Wenn ich ins Café gehe, auf Konzerte: scannen. Undsoweiter.

Also laufe ich durch die Straßen, scanne ich, was ich finde, freue mich, wenn ich etwas finde – und wenn es Fehlermeldungen sind.

Von Jan Fischer