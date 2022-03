„Lüttje Lage“: Mein Rucksack hat Mundgeruch

Die Bäume sind Trottel. Da brüllt die Sonne vom Himmel, und sie halten ihre Blätter immer noch in Knospen verkapselt. Schön blöd. Aber die Schlafmützigkeit der Bäume ist natürlich eine Chance für andere Grünpflanzen. Zum Beispiel Bärlauch. Der nutzt das viele Licht am Boden und macht sich breit. Wunderbar. Der Wald war voll davon. Eine ganze Wiese lag da vor uns. Meine Frau und ich pflückten und pflückten und pflückten („Das reicht doch jetzt.“ „Ja, nur dieses Blatt hier noch.“ „Und dieses.“ „Und dieses.“).

Ich stopfte die Blätter in meinen Rucksack, und zu Hause putzen, schnitten, ölten, parmesanten und pecorinierten wir bis das beste Pesto des Jahres fertig war. Natürlich wurde die Creme gleich am Abend probiert. Sensationell. Als würde der Frühling zwischen den Nudeln herumtollen. So würzig, so waldig, so wunderbar. Schön scharf mit einer zarten Bitternote. Wir balancierten das mit einem kühlen Grauburgunder aus. Ach ja.

Ein paar Tage später wollte ich den Rucksack wieder nutzen. Ich nahm ihn vom Hacken, öffnete den Reißverschluss und wunderte mich. Die Bärlauchblätter, die ich zuvor alle sorgsam entfernt hatte, hatten einen Abschiedsgruß dagelassen. Ein entsetzlicher Knoblauchdunst (stechend, bitter und dabei doch auch modrig) mölmte mir aus dem Rucksack entgegen. Ich schloss den Reißverschluss und drückte den Rucksack, dass ein wenig Gas zwischen den Zähnen entwich. Furchtbar. Mein Rucksack hatte Mundgeruch.

Soll ich ihn mit Zitronenwasser ausspülen? Mit Alkohol desinfizieren? Vielleicht sogar mit Grauburgunder? Ach, ich warte einfach, bis die Spargelsaison beginnt, und nehme ihn dann zum Einkaufen mit. Spargel kann von Bärlauch ja nur profitieren.