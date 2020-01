Lüttje Lage: Tuut, tuut

Interview

Ich wusste ja nicht, dass das ein sprechenden Fahrrad war. Ich habe mein Rad einfach am Fahrradständer abgestellt. Als ich mich bückte, um das Schloss durch die Speichen zu fummeln, hörte ich jemanden „Hi, du hier?“ rufen. Wer ruft? Ich blickte auf. Und mich um. Niemand da.

Nach einer Weile rief dieselbe Stimme: „Tuut, tuut, aus der Bahn.“ Wer ruft denn sowas? Offenbar keiner. Ich war allein am Fahrradständer. Also konnte ich hier niemandem im Weg stehen. Die Stimme war merkwürdig matt, irgendwie empathielos, und sie kam von ganz nah.

Merkwürdige Vorrichtung auf dem Gepäckträger

Dann sah ich mir das Fahrrad, neben dem ich meins geparkt hatte, genauer an. Es war mit einem Anhänger verbunden, an dem zwei Fahnen befestigt waren. Werbung für ein Fotostudio. Auf dem Gepäckträger war eine merkwürdige Vorrichtung fixiert, eine Art Koffer mit Hörnern. Daraus tönte es: „Hey, hier drüben!“

Auf dem Parkplatz standen zwei Mädchen. Sie blickten zu mir. Ich zog die Schultern hoch und schüttelte den Kopf. „Hi, du hier?“, rief das Fahrrad. Ich versuchte, den Mädchen pantomimisch klar zu machen, dass nicht ich die Quelle der Anmachsprüche war. Es war nicht ganz einfach. Sie senkten die Köpfe und schauten wieder auf ihre Telefone.

Marketingleute und ihre Verzweiflung

Das sprechende Fahrrad war ein Werbemittel. Es rief: „Dich hab ich doch neulich hier gesehen“ oder eben „Hi, du hier?“ und „Tuut, tuut, aus der Bahn“. Einfach so, ohne Plan – egal, ob gerade jemand in der Nähe war oder nicht. Verblüffend, was sich Marketingleute in ihrer Verzweiflung so alles einfallen lassen.

„Hi, du hier?“, rief das Werberad. „Nein, ich bin gar nicht hier, ich gehe jetzt einkaufen“, sagte ich und ließ die Sprechmaschine allein. „Tuut, tuut, aus der Bahn“ lautete die Antwort.

Von Ronald Meyer-Arlt