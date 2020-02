Hannover

Es habe etwas vom Blättern in einem Fotoalbum, sagt Lukas Bärfuss. Man betrachte Bilder, die vor vielen Jahren entstanden seien, wundere sich über die Kleidung und die Frisuren, die man einmal getragen hat. Ein bisschen sei sein aktuelles Buch „Malinois“ wie solch ein Album. In dem Band sind Erzählungen des Schweizer Autors veröffentlicht, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden sind.

An den alten Texten habe er kaum etwas geändert, erzählt Bärfuss im Gespräch mit Moderator Ulrich Kühn im Literaturhaus. Er retuschiere ja auch nicht alte Fotos, weil ihm darauf etwas nicht mehr gefalle. Nur die größten Schnitzer in seinen Texten habe er ausgebessert. „Ich mache nicht mehr solche Dummheiten wie mit 25“, sagt der 48-Jährige, meint aber auch: „Man hat sich mit seiner Entwicklung abzufinden.“ Das klingt, als wolle er sagen: Ich stehe zu früheren Unzulänglichkeiten, ich verstecke sie nicht. Und auch: Ich erinnere mich an sie.

Verlorene Erinnerungen

Erinnerungen, wie sie zustande kommen, wie sie verloren gehen – das ist ein großes Thema für Bärfuss. „Erinnerung ist konstituierend für die eigene Biografie und für die Gesellschaft“, meint er. Und findet: Jede Geschichte, die wir erzählen, beinhaltet auch eine Geschichte, die wir nicht erzählen, weil wir etwas nicht preisgeben wollen, weil wir etwas vergessen haben.

Erinnerungen spielen auch in Bärfuss’ Texten eine wichtige Rolle, etwa in seinem ersten Roman „Hundert Tage“ über den Völkermord in Ruanda, in „Koala“, in dem er vom Suizid seines Bruders erzählt. Oder in seinen zahlreichen Arbeiten fürs Theater, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden sind, wie „Parzival“ nach Wolfram von Eschenbach. 2010 wurde das Stück, inszeniert vom damaligen Intendanten Lars-Ole Walburg, am Schauspiel Hannover uraufgeführt.

20 Jahre Leid

20 Jahre schreiben sei allerdings auch 20 Jahren schreiben über Leid. „Ich habe in den letzten Jahrzehnten eine Existenz mit, durch und auf dem Leid errichtet, auf Mord und Totschlag, Folter und Vergewaltigung“, sagte er in seiner Dankesrede für den Georg-Büchner-Preis im vergangenen Herbst. Schreiben beinhalte eine „perverse Komponente“ – so drückt er es jetzt in Hannover aus und spricht über seine Recherchen für „Hundert Tage“: Wenn er auf Berichte über besondere Grausamkeiten gestoßen sei, „war ein Teil von mir entsetzt“, schildert er – doch ein anderer Teil war erfreut, herausragendes Material für das Buch gefunden zu haben.

Ein regelmäßiger Gast

2008 ist „Hundert Tage“ erschienen, wie alle Bücher des Schweizers im Göttinger Wallstein Verlag. Schon mit seinem ersten Roman war Bärfuss zu Gast im hannoverschen Literaturhaus. Regelmäßig hat er in der Stadt in den darauf folgenden Jahren neue Texte vorgestellt und hier 2018 den Preis der LiteraTour Nord erhalten - „für sein bisheriges Werk und seinen jüngsten Roman ,Hagard‘“, wie es in der Jurybegründung hieß.

„Hagard“ handelt von einen Makler, der aus einer Laune heraus eine Frau zu verfolgen beginnt und dessen bürgerliches Leben innerhalb kürzester Zeit zerfällt. In den Erzählungen aus „Malinois“ geht es um Liebe, um Obsessionen, die Menschen befallen, um Abgründe, die sich auftun. Ganz ohne Leid geht es eben nicht.

