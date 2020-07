Hannover

In dem Moment, in dem das Kunstwerk fertig sein wird, wird es verschwunden sein. Der Künstler Lukas Zerbst, geboren 1988, arbeitet mit zwei verschiedenen Weißtönen, die sich nur unterscheiden, solange man sie nebeneinander an der Wand sehen kann. Irgendwann wird der große Oberlichtsaal des hannoverschen Kunstvereins ganz in einem etwas graueren Weiß gestrichen sein. Das strahlende Acryl-Weiß, das hier vorher war, wird Zerbst komplett übermalt haben. Dann sieht der Besucher nur noch Weiß. Und wahrscheinlich kein Kunstwerk mehr.

Auf die Idee zu kommen, einen weißen Raum weiß zu streichen, erfordert Witz und vielleicht auch eine kritische Haltung zum Ausstellungsbetrieb. Ihre Umsetzung erfordert Mut, Kraft und vor allem den Glauben an die Tragkraft der eigenen Ideen. Das muss ein Künstler alles mitbringen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Honorar aus? Wer bezahlt den Künstler für den weiß gestrichenen weißen Raum? Später verkaufen kann man solch ein Kunstwerk ja nicht.

Anzeige

Lukas Zerbst auf seiner Treppe, die zu einem Bildschirm führt. Quelle: Katrin Kutter

Weitere HAZ+ Artikel

Das ist durchaus ein Problem für Lukas Zerbst. Deshalb wünscht er sich eine Kunstförderung, die nicht stillschweigend voraussetzt, dass Künstler Kunst schaffen, die sie auch verkaufen können. Kunst kann auch entstehen, ohne dass ein Kunstwerk dabei herauskommt, das man sammeln oder verkaufen kann – das sollte Künstlerförderung seiner Meinung nach stärker berücksichtigen.

Immerhin ist er mit seinen originellen Werken, die meistens den Raum zum Thema machen, in dem sie zu sehen sind, dem Kunst(förderungs)betrieb schon aufgefallen. Er hat schon viele Künstlerstipendien erhalten, darunter auch das Villa-Minimo-Stipendium des Kunstvereins Hannover. Zusammen mit zwei weiteren Stipendiaten ( Isabel Nuño de Buen und Julian Öffler) stellt er seine Werke jetzt im Kunstverein aus.

Wohnen in der Ausstellung

Wobei Lukas Zerbst nicht nur seine Arbeiten und Ideen ausstellt, sondern auch sich selbst. Für die Dauer der Ausstellung (die am 20. Juni begonnen hat und noch bis zum 16. August laufen soll) wohnt er im Kunstverein. In einer Ecke des großen Saals, dessen Wand er von einem Weiß zum anderen verändert hat, hat er sein Bett (weiße Decke, weißes Kopfkissen, weißes Laken) aufgestellt. An der gegenüberliegenden Wand steht eine eindrucksvolle Holztreppe, die er gezimmert hat. Die Besucher können sie betreten und nach oben gehen. Dort, knapp unter der Decke, finden sie einen kleinen Bildschirm, der sie selber zeigt, wie sie oben auf der Treppe stehen und sich auf dem Bildschirm suchen. Das ist ein schönes Vexierspiel mit Blickrichtungen, eine Verunsicherung im Spannungsfeld von oben und unten, privat und öffentlich.

Die Treppe zum Bild

Die Treppe zum eigenen Bild ist ein ebenso witziges wie wuchtiges Kunstobjekt, aber sie wird wohl nicht bis zum Ende der Ausstellung im Kunstverein zu sehen sein. Der Künstler baut gern mal um, arrangiert neu, räumt weg. Was von seiner Kunst bleibt, befindet sich im Gedächtnis oder dem Erfahrungsschatz der Besucher – und auch auf den Videos, mit denen der Künstler seine Arbeiten dokumentiert. In der Kunstdokumentation ist er gut, so gut, dass er von anderen Museen beauftragt wird, deren Kunst zu dokumentieren. Einmal hat er für solch einen Job seine Museumswohnung für einen Tag verlassen müssen, ansonsten ist der Künstler fast immer anwesend. Er stellt nicht nur seine Arbeiten, sondern auch sich selber aus. Sich selber aber nur ein bisschen. Seine Arbeit im Kunstverein ist keine Performance, in der sich der Künstler selbst zum Ausstellungsobjekt macht, sondern eher eine Okkupation des Museumsraums und seine Verwandlung in eine Werk- und Wohnstatt.

Wenn man den Künstler im weißen Saal arbeiten sieht, kommt es einem ein bisschen merkwürdig vor, dass die Räume sonst ausschließlich der Kunst dienen. Warum können Menschen nicht immer in Ausstellungen wohnen? Solche neuen Sichtweisen auf vermeintlich Bekanntes provoziert Zerbst gern und oft. Etwa mit seiner verblüffenden Arbeit „Sculpting an Eye“. In einem Raum des Kunstvereins verstellen weiße Wände den Blick durch die Fenster. In eine dieser Wände hat er ein Loch geschlagen; der Blick aus dem Fenster ist nun wieder möglich. Auch der Blick in die Gegenrichtung interessiert ihn. Mit einer Drohne hat er den Moment aufgenommen, an dem der Hammer die Wand durchbricht. Das wiederum ist innen auf der gegenüberliegenden Wand als Video zu sehen. Diese Kunst hat kein Außen, sie stürzt immer auf sich selbst zurück, jedem Ausbruch folgt ein Einfangen. Das ist sehr eindrucksvoll.

Von Räumen abhängig

Solch eine Arbeit kann nur entstehen, wenn sich jemand stark auf den Raum einlässt. „Ich bin zu hundert Prozent von den Räumen abhängig“, sagt Zerbst. Da ist es nachvollziehbar, dass er einen Ausstellungsraum auch mal zum Schlafen und Wohnen nutzt. Etwas unwohl hat er sich dabei nur in den ersten Nächten gefühlt. Das große, fast die gesamte Decke ausfüllende Oberlicht des Saals hat ganz erheblich geknarrt und gekracht, als sich die Stahlkonstruktion in der kalten Nacht etwas zusammengezogen hat. Aber wer weiß? Vielleicht entsteht ja so die Idee für ein weiteres Kunstwerk in und mit dem Raum.

Kalender an der Wand: Lukas Zerbst im Kunstverein Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Von Ronald Meyer-Arlt