Hannover

Ein wenig rheinische Gemütlichkeit bringt der Gelsenkirchener Bastian Bielendorfer mit auf die Bühne des Pavillon – die rustikale, unkomplizierte, herzliche Sorte, die ältere Herren nach dem vierten Bier in der Eckkneipe ausstrahlen. Er sei ja keine Kunstfigur, betont Bielendorfer und versucht, sich von Comedy-Kollegen abzugrenzen: Schließlich habe er keine Perücke auf, und sogar sein Sprachfehler sei echt. Dafür ist das angebliche Lispeln dann aber auch leicht zu überhören.

Bekannt durch Auftritt bei „Wer wird Millionär?“

„Lustig aber wahr“ heißt Bielendorfers zweites Bühnenprogramm, und immerhin ist der Pavillon mit 630 Besuchern ausverkauft. Viele kennen den Komiker aus TV-Shows, bei denen er als Co-Moderator auftaucht. Seinen ersten Auftritt hatte er vor zehn Jahren vor einem Millionenpublikum: Bei der Quizshow „Wer wird Millionär?“ rief er seinen Vater als Telefonjoker an – der Lehrer zeigte sich konsterniert darüber, dass sein Sohn die Antwort nicht wusste. Bielendorfer erzählte vor laufender Kamera, er würde gerne einmal ein Buch über seine Kindheit mit Lehrereltern schreiben.

Vier Bücher zum Leben als Lehrerkind

Der Piper-Verlag witterte einen Bestseller und bot ihm einen Vertrag an. Inzwischen ist nach „Lehrerkind: lebenslänglich Pausenhof“, Lehrerkind: lebenslänglich Klassenfahrt“ und „Mutter ruft an: Mein Anschiss unter dieser Nummer“, mit „Papa ruft an: Standleitung zum Lehrerkind“ das vierte Buch in der Reihe erschienen, das Thema scheint zu tragen. Live versucht Bielendorfer, sich von der Rolle ein wenig zu lösen.

Sympathischer Plauderton

Bielendorfer wird immer dann gut, wenn er Beobachtungen ins Abwegige, Schräge übersteigert. Das zündet nicht immer, wird aber durch einen heimeligen Plauderton zunehmend sympathisch. Dass er durch Authentizität und Haltung zu berühren weiß, zeigt der diplomierte Psychologe Bielendorfer , als er ernst wird. Er spricht über Hetze und die AfD, deren Strategie es sei, Menschen auseinanderzubringen. „Als Komiker will ich aber Menschen zusammenbringen“, sagt er. Das kommt in Hannover gut an.

Von Thomas Kaestle