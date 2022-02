Lyrikpreis für die hannoversche Dichterin Sabine Göttel

Hannover

Die hannoversche Dichterin Sabine Göttel bekommt den Kurt-Sigel-Lyrikpreis. Die Auszeichnung, vergeben von der deutschen Sektion der internationalen Schriftstellervereinigung PEN, wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 4000 Euro dotiert; die Verleihung findet im Mai statt. Die Jury lobte Sabine Göttels „poetischen, eigensinnigen Blick und eine beeindruckende, mutige Vielfalt an Formen und lyrischen Spielarten“. Die Autorin ist in Hannover auch als Literaturvermittlerin in vielen Seminaren in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Uni bekannt. 2020 ist ihr jüngster Gedichtband „Geister“ im Röhrig-Verlag erschienen.

Die Texte, für die Sabine Göttel nun den Kurt-Sigel-Preis bekommt, sind bisher unveröffentlicht. Eines der Gedichte drucken wir hier erstmals ab:

ein grüner zweig

wenn hinter mir der winter zittert und

das was größer ist mich nicht erreicht

lass ich dich flüstern bis mein linkes

bein das aus den zeiten ragt vermodert

und bis mein atem deinem humpeln

gleicht du redest sanft du sprichst mit

zarten lippen du lässt nichts wachsen was

du selbst nicht kennst im frühen gras werd

ich mich nicht verirren den späten hagel

wird mein scharfer sinn noch überstehn

es fällt dir leicht mich aus dem fels zu

murmeln gerade weil ich selber schweig

aus meinen ohren grüßt ein wunder wesen

ein hohler baum ein trocken blatt und

zwischendrin ein grüner zweig

Von Bert Strebe