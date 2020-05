Machina eX aus Hildesheim produziert digitales Mitmachtheater „Lockdown“

Hannover

Die Fahrradkurierin Tess ist verschwunden, und ihr Mitbewohner Chris macht sich Sorgen. Gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern der Wohngemeinschaft, die den Corona-Lockdown jeweils bei ihren Eltern durchstehen, sucht er nach Hinweisen darauf, was geschehen sein könnte. Alle tauschen sich in einem Chat beim Messenger-Dienst Telegram aus und beraten das weitere Vorgehen. Das sind Szenen wie aus dem Leben einiger junger Menschen während einer Zeit eingeschränkter persönlicher Kontakte mit einem gefühlten Krisengebiet vor der Tür – in diesem Fall ist es allerdings: Theater.

Das freie Kollektiv Machina eX, das sich vor zehn Jahren an der Universität Hildesheim gründete, produzierte das digitale Stück „Lockdown“ für das Forum Freies Theater (FFT) in Düsseldorf – und für alle Zuschauer im Netz. Tess ist eine fiktive Figur, Chris eine programmierte Maschine und die WG-Kollegen sind das Publikum. Wobei der Begriff Publikum im Genre des Game-Theaters ohnehin nie so ganz passt, bei dem es unmöglich ist, sich anonym in einem dunklen Zuschauerraum zurückzulehnen.

Gäste als Akteure

Machina eX war eine der ersten Theatergruppen in Deutschland, die sich vorgenommen hat, ihre Gäste als Akteure in Szenarien einzuladen, die oft wirken wie jene Computerspiele aus den Neunzigerjahren, deren Spieler sich eine Geschichte erschließen musste, indem er Gegenstände benutzte und dabei immer wieder kleine Rätsel löste. Bis heute entwickeln die Theatermacher von Machina eX dieses Format weiter. Oft lassen sie dabei ihre Teilnehmer moralische Konflikte diskutieren.

Seit die Corona-Pandemie zur Absage fast aller Bühnenveranstaltungen in Deutschland geführt hat, ist Theater digitaler geworden. Manche Spielstätten suchen nach Notlösungen, zeigen Videos bisheriger Inszenierungen oder senden kleinere Produktionen mit Lesungen und Gesprächen live. Die wenigsten machen sich jedoch wie jetzt Machina eX zunutze, dass Computer und Smartphones nicht nur Bildschirmgeräte sind – sondern über ihre Tastaturen Interaktion zulassen.

Zwischen Fiktion und Realität

An jedem Termin von „Lockdown“ erspielen sich 30 Gäste die Geschichte um die verschwundene Mitbewohnerin, in zehn Gruppen mit jeweils drei Teilnehmern. Wer die anderen sind, weiß dabei keiner – es gibt nur Benutzernamen. Die Inszenierung spielt so auch mit sozialen Rollen und Erwartungen: Die drei sich fremden Akteure müssen sich arrangieren, kommunizieren, verhandeln, Entscheidungen treffen. Sie interagieren zugleich mit programmierten Maschinen und echten Menschen, die Unterschiede verschwimmen dabei oft, wenn sich Fiktion und Realität übereinanderlegen.

Die Theatermacher streuen Hinweise auf Kartenausschnitten, die täuschend echt aussehen, aber andere Orte und Adressen enthalten, auf Homepages von Unternehmen, die bis gestern nicht existierten und in einem falschen Telefonbuch, das Nummern ausspuckt, unter denen aufgezeichnete Texte abrufbar sind – allerdings so lebensnah mit Anekdoten und Smalltalk durchsetzt, dass es schwer fällt, zwischendurch nicht zu antworten. Dabei ist es wichtig, gut hinzuhören. Alles könnte ein Code auf dem Weg zur Lösung sein.

Wer ist der Gewinner?

Diese Lösung ist irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Im Mittelpunkt der Inszenierung steht die Interaktion. Wer entpuppt sich als Einzelgänger, wer als Gruppentyp, wer wartet ab, wer motiviert, wer verhält sich solidarisch und wer effizient? Und wie kommen alle gemeinsam zu einem guten Ende? Auf diese Weise wird „Lockdown“ zu einem kleinen Experiment inmitten einer großen gesellschaftlichen Herausforderung. Die schnellste WG-Gruppe kam am Premierenabend in knapp zwei Stunden und mit 300 Textnachrichten zum Ziel, die langsamste in über drei Stunden und mit 900 Nachrichten. Wer gewonnen hat, bleibt unklar.

Alle bislang veröffentlichten Termine für „Lockdown“ sind ausgebucht. Weitere Aufführungen sind jedoch in Planung und werden hier veröffentlicht.

Von Thomas Kaestle