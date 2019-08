Hannover

Es waren große Ausstellungsprojekte, es waren Besuchermagnete und es waren Demonstrationen gelungener Zusammenarbeit. In der Reihe „Made in Germany“ haben das Sprengel-Museum, die Kestnergesellschaft und der Kunstverein zusammen bemerkenswerte Ausstellungen gestemmt. In der vorerst letzten Ausgabe der Reihe im Jahr 2017 waren auch andere Kulturträger wie die Kunstfestspiele, das Schauspiel und die Theaterformen mit dabei.

Weg von der Documenta

Nach der jüngsten Ausgabe zogen die Macher eine erfolgreiche Bilanz der Gemeinschaftsausstellung. Etwa 65 000 Besucher waren gekommen. Die Ausstellungsreihe war auf einen Fünfjahrestakt angelegt. Immer zeitgleich zur international ausgerichteten Documenta in Kassel sollte in Hannover eine große Schau nationaler Kunst stattfinden. Doch 2022, wenn turnusmäßig die nächste Ausgabe von „Made in Germany“ anstünde, wird es wahrscheinlich keine große Gemeinschaftsausstellung der hannoverschen Kunstmuseen geben. Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums, diskutiert mit seinen Kolleginnen Christina Végh (Kestnergesellschaft) und Kathleen Rahn (Kunstverein) über eine andere Taktung von „Made in Germany“.

„Wir werden aus dem Documenta-Slot herausgehen“, sagte Reinhard Spieler der HAZ. Die nächste Ausgabe von „Made in Germany“ würde dann wohl erst 2023 stattfinden, ein Jahr nach der nächsten Documenta in Kassel. 2017 gab es statt Synergieeffekten eher eine Konkurrenz der großen Kunstausstellungen. Denn neben der Documenta fand auch die Biennale in Venedig und die Schau „Skulptur Projekte“ in Münster statt. Möglicherweise könnte „Made in Germany“ jenseits der Documenta eine größere Strahlkraft entwickeln. „Es ist ja nicht zwingend, dass man das parallel macht“, sagte Spieler.

Andere Zusammenarbeit geplant

Hinzu kommt, dass das Sprengel-Museum im Jahr 2022 bereits eine besondere Zusammenarbeit mit dem Kunstverein geplant hat. Gemeinsam will man das Werk der Bildhauerin Christiane Möbus würdigen, die dann 75 Jahre alt wird. Ein weiteres großes Kooperationsprojekt in diesem Jahr erscheint dann wenig sinnvoll. Möglicherweise könnte es mit dem neuen Termin im Jahr 2023 komplizierter werden als erwartet. Sollte Christina Végh – wie gestern berichtet – die Einladung der Stadt Bielefeld annehmen und dort als Leiterin der Kunsthalle anfangen, müsste über eine Fortführung von „Made in Germany“ mit der neuen Leiterin oder dem neuen Leiter der Kestnergesellschaft verhandelt werden. Es dürfte eine Weile dauern, bis die Stelle wieder besetzt ist.

Von Ronald Meyer-Arlt