„O Heiland, reiß die Himmel auf“! Alfred Koerppens Chorsatz wirkte wie ein ersehnter Weckruf zum richtigen Zeitpunkt. Denn endlich fanden sich mit diesem Stück nach Mozarts nicht ganz überzeugender Missa brevis in D, KV 194 der Mädchenchor Hannover und Dirigent Andreas Felber: Nun wurde präzise, mit forschem Tempo und deutlich deklamiert gesungen.

Spannung vor dem Konzert

Man durfte gespannt sein auf das erste, ausschließlich von Felber geleitete Weihnachtskonzert in der Marktkirche, bei dem auch der Nachwuchschor unter der Leitung von Julia Wolf und Ulfert Smid an der Orgel mitwirkten. Nach der im Januar vollzogenen Wachablösung in der Chorleitung und dem mit viel Esprit aufgeladenen Sommerkonzert geriet der Anfang des ersten der beiden Weihnachtskonzerte nun etwas zwiespältig.

Wackeleien in der Abstimmung

Wie klingt der Chor jetzt? Wie sind die Stimmlagen austariert? Hört man andere Klangfärbungen, eine veränderte Textdeklamation, andere Schwerpunkte bei der Verknüpfung agogischer Phrasen? Leider gab Mozarts Missa zu Beginn auf diese Fragen noch keine eindeutigen Antworten. Und das sonst so famose Instrumentalensemble Oktoplus führte diesmal nicht Friederike Starkloff, Konzertmeisterin bei der NDR Radiophilharmonie, an. Man hörte es: Intonationsschlampigkeiten bei den beiden Geigerinnen und Wackeleien in der Abstimmung mit dem Chor. Wären nicht die von Gudrun Schröfel einstudierten Sopransoli – glänzend gesungen von Katharina Held und Anna Schote – gewesen, hätte dieser Mozart eher nur nett und etwas nichtssagend geklungen.

Ein etwas hellerer und herberer Chorklang

Aber danach wurde ja der (musikalische) Himmel aufgerissen. Wunderbar zart ließ Felber „Es ist ein Ros entsprungen“ folgen, und zeigte dann in weiteren weihnachtlichen Chorsätzen – etwa bei Walther Hensels „Der Heiland ist geboren“ – sein Faible für rasche Tempi. Händels „Tochter Zion“ war Beweis einer Vorliebe für klangvoll fließende, lineare Strukturen, allerdings etwas auf Kosten agogischer Details.

Felber und der Mädchenchor Hannover: Eine spannende musikalische Reise setzt sich fort. Bereits jetzt zeichnet sich ein etwas hellerer und herberer Chorklang ab.

Leider nur zerstörten einige Zuhörer durch vorlautes Zwischenklatschen die Satzzusammenhänge in Fanny Hensels hochromantischer Kantate „Lobgesang“. Schade für den Abschluss des Abends.

Von Günter Helms