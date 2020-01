Hannover

Märchenhaftes Deutschland: Gerhard Henschel und Gerhard Kromschröder waren auf den Spuren der Brüder Grimm unterwegs. Der Schriftsteller ( Henschel) und der Fotograf ( Kromschröder) wanderten gut zwei Wochen lang von Hanau, dem Geburtsort der Grimms, bis nach Kassel, wo Jacob und Wilhelm Grimm lange lebten. Über ihre Reise haben die beiden ein wunderschönes Buch verfasst. „Märchenwege. Auf den Spuren der Brüder Grimm durch den Vogelsberg und das Hessische Bergland“ erzählt von den Freuden des Wanderns, von überraschenden Begegnungen, vom Leben der Brüder Grimm und von einem Land, das manchmal wie von bösen Mächten verzaubert wirkt.

Deutscher Alltag jenseits der bekannten Touristenrouten

Die Wanderung auf den Spuren der Grimms ist nicht das erste Wandertagebuch der beiden unternehmungslustigen Gerhards. In „Landvermessung“ (2016) sind die beiden den Lebensspuren von Walter Kempowski und Arno Schmidt durch die Lüneburger Heide gefolgt. In „Laubengänge“ (2018) sind sie dem Lebensweg von Wilhelm Busch folgend durchs Weserbergland zum Harz gewandert.

Ein Reifenfrosch am Wegesrand. Quelle: Gerhard Kromschröder

Wie in den anderen Büchern auch entdecken die beiden Wanderer den deutschen Alltag jenseits der bekannten Touristenrouten. Gerhard Kromschröder fotografiert hässliche Hausfassaden, Werbung von vorgestern und bizarre Schilder. Gerhard Henschel schreibt auf, was so passiert ist und welche merkwürdige Leute sie unterwegs getroffen haben. Bilder und Texte ergänzen einander, beides ist auf ganz eigene Art poetisch.

Allerhand Fabelwesen

Im Wandertagebuch auf den Spuren der Grimms kommt noch eine märchenhafte Komponente zu sehen. Auf Kromschröders Fotos sind allerhand Fabelwesen zu sehen. Und Henschels Texte sind ja sowieso immer märchenhaft. Die Reise durch Hessen bedeutet für ihn eine kleine Unterbrechung seines Hauptwerks. Er setzt die „ Martin Schlosser“-Reihe fort, eine Tagebuchreihe, die mit dem „Kindheitsroman“ begann und nach sechs weiteren Bänden beim „Erfolgsroman“ angekommen ist. Im Herbst soll der nächste Band der Reihe erscheinen. Vorher kommt noch Henschels Kriminalroman „SoKo Heidefieber“ heraus. Darin stellt ein Serienmörder den Autoren von Regionalkrimis nach.

Gerhard Henschel, Gerhard Kromschröder: „Märchenwege. Auf den Spuren der Brüder Grimm durch den Vogelsberg und das Hessische Bergland. Ein Wandertagebuch“. Edition Temmen. 224 Seiten, 24,90 Euro.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt