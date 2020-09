Magdeburg

Neun Jahre nach den ersten Entwürfen sind die vom Dresdner Maler Max Uhlig gestalteten gotischen Fenster der Magdeburger Johanniskirche komplett. „Es ist das großflächigste Werk, das ich je gemacht habe“, sagte der 83-Jährige vor der Einweihung am Mittwoch, 16. September. Damit wird der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Johanniskirche, in der Martin Luther (1483-1546) predigte, abgeschlossen. Das entweihte Gotteshaus wird inzwischen für Veranstaltungen genutzt.

In den Chorfenstern ranken die für Uhligs Kunst typischen, verschlungenen Zweigwerke alter Weinstöcke als Glasmalerei in Grau, Weiß und Schwarz nach oben. In den Südfenstern sind Landschaften in Feuer- und Erdtönen zu sehen. Der Maler, Zeichner und Grafiker, der zu den international renommiertesten Gegenwartskünstlern Deutschlands zählt, freut sich, „dass die Kirchenfenster nun für die Öffentlichkeit sichtbar werden“.

Neun Jahre Arbeit

Die sechs farbigen Fenster auf der Südseite, sieben monochrome Fenster im Chor sowie ein ebenso gestaltetes Fenster an der Nordseite messen nach seinen Angaben zwischen 12,50 Meter und 13,70 Meter in der Höhe und sind zwei Meter breit. „Es gilt als flächenmäßig größte Kirchenfensterverglasung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg“, so Uhlig.

Das rund 1,4 Millionen Euro teure Kunstprojekt wurde mit Spenden und Fördermitteln finanziert. „Die erste Skizze habe ich Ende Oktober 2011 gemacht, die eigentliche Arbeit war im Juli 2017 beendet“, erzählte der Maler. Wegen Problemen mit der Finanzierung und aus technischen Gründen gab es mehrere Pausen in der Ausführung. Die bemalten Glasteile für das 14. und letzte Fenster wurden erst in diesem Juli montiert.

Ortstermin in der Marktkirche

Auch das von dem Künstler Markus Lüpertz für die hannoversche Marktkirche entworfene sogenannte Reformationsfester wird derzeit bei der traditionsreichen Glaskunstmanufaktur Derix im hessischen Taunusstein angefertigt. Ob das von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gestiftete Kunstwerk tatsächlich in der Marktkirche zu sehen sein wird, ist derzeit aber noch unklar.

Georg Bissen, der Stiefsohn und Urheberrechtserbe des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen, hat Klage gegen die Pläne eingereicht. Er argumentiert, dass das geplante Fenster, auf dem neben einer Luther-Figur auch fünf übergroße Fliegen zu sehen sind, die Konzeption des Kirchenraums zerstöre, die beim Wiederaufbau nach dem Krieg bewusst schlicht gehalten worden sei. Das hannoversche Landgericht hat in dieser Sache am 21. Oktober einen Ortstermin in der Marktkirche angesetzt, verhandelt wird die Klage am 3. November.

