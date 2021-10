Hannover

Es ist recht einfach, den Museen Fehler vorzuwerfen, schließlich haben sie in der Vergangenheit einige gemacht. Museen würden „die immer gleiche Geschichte aus immer gleicher Perspektive“ zeigen, sie seien politische Instrumente zur Ausbildung guter Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und würden Nationalstolz befeuern, indem sie die Überlegenheit Europas betonen, meint Mahret Ifeoma Kupka, die jetzt im „Kunstsalon“ des hannoverschen Kunstvereins über die „Dekolonisierung des Museumsraums“ sprach.

Unter dem Titel „Black Bodies in ,White’ Museum Spaces“ kritisierte die Kuratorin am Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt den Eurozentrismus von Museen und die „Leeerstellen“ im Museumsbetrieb. Was ihrer Meinung nach in europäischen Museen lange fehlte und immer noch fehlt, sind „Geschichten aus schwarzer Perspektive“. Dabei ist der schwarze Körper im Museumsraum schon lange präsent – allerdings vor allem als Objekt der Demonstration von weißer Überlegenheit. Sie berichtete von schwarzen Körpern, die in Museen lange als exotische Objekte ausgestellt worden sind – in den Völkerschauen, die es noch bis in die vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab.

Jetzt komme es darauf an, die „eurozentristische, weiße Sichtweisen“ aufzubrechen. Die Kuratorin sprach von einer „neuen Geschichtsschreibung“ und davon, dass wir den europäischen Blick auf die Welt verlernen sollten. Am Beispiel eigener Ausstellungen, in denen die schwarze Perspektive vor allem über Mode und Körperlichkeit formuliert wird, erläuterte sie, wie das gehen könne. Von Spaß war hier die Rede und von „Kleidern und Körpern in Bewegung“. Die Frage, ob es vielleicht auch ein Nachteil sein könnte, wenn bei der Diskussion um Repräsentation schwarzer Perspektiven die Körperlichkeit immer so im Mittelpunkt steht, wurde nicht gestellt und daher auch nicht diskutiert.

Der lange Weg zum dekolonialen Museum

Einen „Zehn-Punkte Plan“, was Museen tun könnten, um schwarzen Perspektiven Geltung zu verschaffen, könne es nicht geben, meint die Kuratorin. „Ein paar Objekte zurückzugeben und fünf Workshops anzubieten und alles ist gut – das funktioniert nicht“, sagt die Kuratorin. Im Grunde wisse ja niemand, wie ein dekoloniales Museum aussieht. Der Weg dahin sei lang. „Das lässt sich nicht kurz abhandeln, es ist ein dauerhafter Prozess – und vielleicht ist das dekoloniale Museum nie fertig“, sagte Mahret Ifeoma Kupka.

Von Ronald Meyer-Arlt