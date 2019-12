Frau Kroll, bevor Sie als Geschäftsführerin bei der Kestner Gesellschaft anfingen, sind Sie aus Schottland nach Deutschland gekommen. Hat Ihnen hier am Anfang etwas gefehlt?

Ja, Haferflocken. In Schottland trinkt man seinen Single Malt gern auch mit Haferflocken. Atholl Brose nennt man das. Haferflocken habe ich hier anfangs nicht gefunden. Zur Kunst bin ich übrigens über eine Anzeige in der HAZ gekommen. Die Galerie Brusberg suchte eine Assistenz der Geschäftsführung. Die Anzeige war so besonders gestaltet: abgerundete Ecken, kleine Schrift, das hat mich angesprochen.

Von der Galerie Brusberg ging’s dann bald zur Kestner Gesellschaft. 1981 haben Sie dort angefangen.

Ich habe Carl Haenlein, den damaligen Direktor, öfter mal beim Bäcker getroffen, der hat mich dann zum Wechsel überredet.

Den Schotten wird gern eine gewisse Sparsamkeit nachgesagt. Sind Sie auch sparsam? Und ist das für Ihre Arbeit in der Kestner Gesellschaft wichtig?

Das ist total wichtig. Man muss ja genau überlegen, wofür man das Geld ausgibt. Als Veit Görner Direktor der Kestner Gesellschaft war, hat er immer gesagt: „Ein Schwabe und eine Schottin, eine bessere Mischung kann’s ja gar nicht geben.“ Wir holen Angebote ein, überlegen, verhandeln. Ich habe hier in der Kestner Gesellschaft auch gelernt zu fragen, ob wir etwas geschenkt haben können.

Sind Sie so etwas wie die graue Eminenz der Kestner Gesellschaft?

Das will ich nicht hoffen. Ich bin eher bunt.

In Ihre Amtszeit fiel der Umzug der Kestner Gesellschaft von der Warmbüchenstraße in die Goseriede. Das muss recht aufregend gewesen sein.

Das war es. Oh ja. Carl Haenlein hat viele Menschen überzeugt, die Kestner Gesellschaft finanziell zu unterstützen. Damit hatten wir dann das Fundament, um diesen Schritt zu wagen.

Das war ein wichtiger Schritt und so etwas wie ein Aufbruch. In diesem Jahr hat die Kestner Gesellschaft die Anzahl der jährlich stattfindenden Ausstellungen reduziert. Fühlt sich das heute wie das Gegenteil von einem Aufbruch an?

Nein, gar nicht. Das wäre ja schlimm. Natürlich spüren wir einen Generationenwechsel bei den Mitgliedern. Der alte Stamm von Menschen, die kurz nach der Neugründung der Kestner Gesellschaft eingetreten sind, wird dünner. Heute wollen sich viele nicht mehr so lange binden. Mitgliedschaften auf Lebenszeit gibt es heute nicht mehr.

Muss die Kestner Gesellschaft heute mehr kämpfen?

Mehr nicht. Aber wir kämpfen. Wir buhlen um jedes Mitglied. Ohne Mitglieder kann die Kestner Gesellschaft nicht existieren. Ohne das Engagement der Bürger gibt es keine Kultur.

Was ist mit dem Kampf ums Publikum? Ist der seit Ihrem Beginn 1981 härter geworden?

Ja, klar. Es gibt ja mehr Ausstellungshäuser. Die Konkurrenz ist größer geworden. Vieles ist dazugekommen, viele Häuser sind größer geworden. Und es wird noch mehr. An den Kunsthochschulen werden stetig weitere Künstler ausgebildet, und es gibt auch immer mehr Kuratoren.

Ist das ein Problem?

Nein. Ich finde das gut. Es trägt zur Belebung bei.

Sie haben in Ihrer Zeit bei der Kestner Gesellschaft ja einige aufregende und verrückte Aktionen kennengelernt. War Santiago Sierra, der 2005 auf die Idee kam, die Kestner Gesellschaft mit Schlamm zu füllen, am aufregendsten?

Viele Menschen verbinden das Schlammkunstwerk von Santiago Sierra mit der Kestner Gersellschaft, aber das allein ist nicht die Kestner Gesellschaft. Die Kestner Gesellschaft steht für etwas besonders. Das muss nicht Schlamm sein. Einmal hatten wir eine Miró-Ausstellung, und alle dachten an die typisch bunten Miró-Bilder. Wir haben kleine, feine Aquarelle und Zeichnungen gezeigt, die niemals zuvor ausgestellt gewesen waren.

An welche Ausstellung erinnern Sie sich besonder gern?

An die Beuys-Tournee 1990. Die hat mich unendlich beeindruckt. Die Ausstellung war durch mehrere Städte und Länder unterwegs und ich durfte sie begleiten.

Gab es auch etwas, über das Sie sich geärgert haben?

Ja. Zum Beispiel das Benehmen einiger Besucher der Santiago-Sierra-Ausstellung. Die haben den Schlamm in die Hand genommen und an die Decke geworfen. Das fand ich unmöglich.

Gab’s auch mal Probleme mit Künstlern?

Oh ja. Einmal gab es einen Anruf vom Direktor des Hotels Luisenhof. Er sagte: „Frau Kroll. Wir müssen über die Rechnung reden. Es ist etwas Schlimmes passiert.“ Das war als Andy Warhol zu Besuch war. Der hat sehr an seiner Mutter gehangen und hat sehr viel mit ihr telefoniert. Weil ihn der Klingelton gestört hat, hat er mit seiner Mutter ausgemacht, den Hörer einfach neben dem Telefon liegen zu lassen. So konnten die beiden weitertelefonieren, wenn ihnen danach war. Das war zu einer Zeit, als Ferngespräche in die USA noch teuer waren. Die Kosten der Telefonrechnung haben die Kosten der Übernachtung bei weitem überstiegen. Ein anderer Künstler hat einen antiken Tisch im Grandhotel Mussmann beschädigt, weil er mehrere Bierflaschen an der Tischkante geöffnet hat.

Den Namen verraten Sie jetzt aber nicht?

Nein, das muss ja nicht sein.

Für die Kestner Gesellschaft kommt ihr Abschied zu einem merkwürdigen Zeitpunkt. Auch Christina Végh, die Direktorin, wird das Haus Ende des Jahres verlassen, um an die Kunsthalle Bielefeld zu wechseln

Das war natürlich nicht so geplant. Als ich vor einem Jahr verkündet hatte, dass ich im Dezember in den Ruhestand gehen werde, wusste ich nicht, dass Christina Végh auch gehen würde. Ein Problem ist das aber nicht. Das Haus ist sehr gut aufgestellt. Das Programm für das kommende Jahr steht. Und für mich gibt es auch eine Nachfolgerin: Claudia Beißner wird die Geschäftsleitung übernehmen. Bis ein neuer Direktor oder eine neue Direktorin gefunden ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern.

Was werden Sie im Januar unternehmen?

Zuerst mal werde ich mich um mein Enkelkind kümmern. Der Kestner Gesellschaft werde ich auch weiterhin verbunden bleiben. Ich werde mich stundenweise um den Förderkreis kümmern. Der ist mir ans Herz gewachsen. Und die Mitglieder des Förderkreises sind einfach großartig. Ohne sie würde es die Kestner Gesellschaft in dieser Form nicht geben.

Zur Person Mairi Kroll ist seit 1980 Geschäftsführerin der Kestner Gesellschaft. Sie hat unter den Direktoren Carl Haenlein, Veit Görner und der Direktorin Christina Végh die Ausstellungen der Kestner Gesellschaft organisiert. Am Freitag, 13. Dezember, verabschiedet sie sich in den Ruhestand.

