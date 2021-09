Hannover

Malerei? Das bedeutet im klassischen Sinne Farbe auf Leinwand. Aber auch klingende Punkte, Berge aus gebrauchten Kimonostoffen, Collagen, bearbeitete TV-Spots, irritierende Räume und malende Maschinen. Das zeigt die aktuelle Ausstellung „Malerei ff.“ mit 15 Künstlerinnen und Künstlern an gleich vier Orten der Region.

Und wie Malerei klingt und Bilder per Gehör entstehen, ist in der Galerie vom Zufall und vom Glück zu erleben – wenn man sich zwischen die Lautsprecher von Eduardo Flores Abad setzt. „Puntos y Formas“ besteht aus Violin-Pizzicati und fallenden Wassertropfen, „Klangpunkte“ nennt er das, hypnotisch und passend zu den Bildern an den Wänden, die aus Farbtupfern bestehen.

Malerei und Film

Dass man bisweilen so gut wie keine Farbe braucht, um Malerei doch konkret mit den Augen zu erfahren, dafür steht die große Installation „Handscape“ von Constanze Böhm im Kubus – eine weiße Rampe, die der Besucher betreten darf und in diesem weißen Reinraum eine Herausforderung an seine Wahrnehmung erlebt, indem er bei entsprechender Konzentration doch eine individuell verschiedene Farbe wahrnimmt.

Wie es ist, wenn der Mensch den Pinsel aus der Hand legt, vermittelt auf Schloss Landestrost die Arbeit „fern von nah“ von Franz Betz – der sich weit ins Digitale vorwagt und den Begriff der Landschaftsmalerei ein wenig weiter treibt. Die Grundlage seiner Bilder sind Projektionen von isländischen Webcams. Dass Malerei auch viel mit dem Film zu tun hat, beweist Hauke Johanna Gerdes auf Schloss Landestrost in einem eigens erstellten Projektionssaal, wo mit der Trägerschicht auf dem Zelluloid experimentiert wird und durch chemische Einwirkungen die eigentlichen Bilder entstehen.

„Malerei ff.“ läuft an vier Orten: Städtische Galerie Lehrte (Eröffnung Freitag, 17. September, ab 19 Uhr, bis 21. November), Schloss Landestrost (Eröffnung Sonnabend, 18. September, 18 Uhr, bis 24. Oktober), Städtische Galerie Kubus (Eröffnung Sonntag, 19. September, 12 Uhr, bis 31. Oktober) und Galerie vom Zufall und vom Glück (Eröffnung Sonntag, 19. September, 12 Uhr, bis 31. Oktober).

Von Henning Queren