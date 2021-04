Hannover

Das muss man erst mal hinkriegen: Dass das Bredero-Hochhaus hinterm Bahnhof zu etwas Schönem wird. Dass es etwas Poetisches bekommt, etwas Leichtes, dass es aussieht wie eine in Schnee gewendete Etagere.

Mal was Leichtes: Malte Wulfs Bredero-Hochhaus in Acryl. Quelle: j3fm

Malte Wulf kriegt so was hin. Wulf nennt sich „Stadtzeichner“. Man trifft ihn irgendwo in der Stadt, auf einem Dreibein sitzend, neben sich den grauen Labrador Bowski (der so heißt, weil er als Welpe wie der Maulwurf Grabowski aussah, aber nicht so gräbt), mit Schiebermütze auf dem Kopf und Skizzenbuch auf den Knien und Fineliner in der Hand. Und seine Arbeiten kann man derzeit im Kunstraum j3fm in der Kollenrodtstraße sehen – trotz Corona.

Genau hinschauen

Wulf ist eigentlich Architekt, einer der Mitinhaber des hannoverschen Büros N2M, insofern im Zeichnen geschult. Aber irgendwann begann er, sich seiner bereits gebauten Umwelt zeichnerisch zuzuwenden, sie sich auf diese wunderbar altmodische, wunderbar zeitraubende Art und Weise anzueignen. Er zeichnet in aller Regel nicht nach Fotos („Das wird nicht lebendig“), sondern an Ort und Stelle, und zu den schönen Erfahrungen gehört, dass dann manchmal jemand aus einem Laden kommt und ihm eine Tasse Tee hinstellt, während er arbeitet.

Quelle: j3fm

Er zeichnet auch auf Reisen. Er war mit seiner Frau in New York – ohne Kamera, mit Stift und Papier. Er muss genauer hinschauen als bei einem Schnellschussfoto, so lernt er Straßen, Häuser und Leute besser kennen, auswärts und zu Hause. Dabei kommen auch für den Betrachter wunderbare hannöversche Klinkerfassaden heraus, an denen man x-mal vorbeigelaufen ist, und erst auf Wulfs Bildern sieht man sie richtig.

Weißekreuzstraße Quelle: j3fm

Der Zeichner koloriert seine Arbeiten inzwischen mit Aquarellfarben. Anfangs habe er nur ausgemalt, erzählt er, dann habe er sich mehr getraut, jetzt wachsen die Farben auch mal über die Linien hinaus, das haucht den Zeichnungen mehr Bewegung ein. Und Wulf experimentiert auch gern mit leicht überzogenen Perspektiven. Da wirkt dann etwa die Nord/LB nicht mehr wie ein Gebäude, das sich arrogant in den Himmel reckt, sondern sie scheint zu kippen – Wulf verschweigt, ob das auch symbolisch gemeint ist.

Jedenfalls strahlen die Bilder gleichermaßen Freude an der Arbeit und Freude an der Stadt aus, ob sie nun gezeichnet oder, wie das Bredero-Hochhaus (das in der Ausstellung mehrfach vorkommt) in Acryl gemalt sind. Man sieht den Werken an, dass Malte Wulf etwa Wilhelm Busch genau studiert hat, man merkt auch, dass er früher viele Comics gezeichnet hat, mit einem Hang zu liebevoll-ironischen Details – da geht jemand mit stilecht wehendem rotem Schal die Stufen zum Künstlerhaus hoch, da entdeckt man sogar den Künstler selbst am Rand einer Skizze des Alten Rathauses.

Eine kleine Ausstellung, nur rund 20 Bilder. Aber lauter kleine Schätze.

Info: Die Ausstellung von Malte Wulf ist noch bis zum 16. Mai im Kunstraum j3fm in der Kollenrodtstraße 58B zu sehen, zu jeder Tag- und Nachtzeit durch das große Schaufenster. Wer die Bilder näher betrachten möchte, kann sich mit Wulf unter Telefon 0151/50666265 verabreden. Er lässt die Besucher dann coronakonform einzeln ein und wartet selbst draußen.

Von Bert Strebe