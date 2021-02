Helau Herr Andrack.

Oh nein. Ich bin doch Kölner, da sagt man nicht Helau. Bei uns heißt es Alaaf.

Entschuldigung.

Nicht so schlimm. Spätestens mit meinen Recherchen zu dem Narrenbuch bin ich ein polyglotter Narrenfan geworden. Mir passt auch Helau. Oder Huhuhuhu, wie man in Rottweil ruft, oder Allez hopp wie in Saarbrücken.

Wir Norddeutschen sind etwas zögerlich, wenn es darum geht, die Faszination von Karneval, Fasching und Fastnacht zu begreifen. Können Sie Menschen verstehen, denen die Narren ganz egal sind?

Absolut. Ich war auch lange Zeit karnevalsabstinent, und ich kann alle verstehen, die der Sache mit einer gesunden Skepsis gegenüberstehen. Aber wenn man die Menschen kennenlernt, die Karneval leidenschaftlich betreiben, dann erschließt sich doch ein schöner, herzlicher, freundschaftlicher Kosmos.

Zur Person Manuel Andrack hat ein besonderes Verhältnis zum Karneval. Er verdankt ihm sein Leben, denn beim Karneval haben sich seine Eltern kennengelernt. Bekannt wurde Manuel Andrack als Redaktionsleiter und Sidekick von Harald Schmidt. Er hat Bücher über Fußball und Wandern geschrieben. Auf seinem Blog andrackblog.de erzählt er regelmäßig über das Wandern mit der Familie in Corona-Zeiten. Sein aktuelles Buch: „Mein Jahr als Narr. Dem Geheimnis von Karneval, Fasching, Fastnacht auf der Spur“. dtv, 336 Seiten, 18 Euro.

Von gesunder Skepsis ist in Ihrem Buch eigentlich wenig zu spüren.

Richtig. Die habe ich schnell abgelegt. Es gibt natürlich ein paar Dinge, denen ich kritisch gegenüberstehe: Etwa das allgemeine Saufgelage am 11.11. in Köln oder Partys, bei denen die Leute im Sommer auf Karneval machen, so etwas braucht wirklich kein Mensch. Aber insgesamt bin ich dem Charme der Narren durchaus erlegen.

Auch dem bündnishaften Cliquen- und Klüngelwesen, das in allen Karnevalsorten auftaucht, stehen Sie eher wohlwollend gegenüber.

Beim Karneval geht es um Gemeinschaft. Es geht darum, zusammen etwas Schönes zu gestalten. Das muss man ja nicht von vornherein verachten.

In Ihrem Buch erscheint das närrische Treiben verblüffend vielfältig und widersprüchlich. Sie schreiben von der Entgrenzung, die beim Karneval zu beobachten ist, aber auch von der Regelhaftigkeit der Sache. Auf der einen Seite ist Karneval laut und wild, auf der anderen Seite bürokratisch organisiert. Hat sie diese Widersprüchlichkeit überrascht?

Ja, absolut. Die Regeln sind sehr starr. Es wäre ein Unding, bei den „Roten Funken“ in Köln irgendetwas an der Uniform zu ändern. Und bei der schwäbisch-alemannischen Fasnacht wird penibelst darauf geachtet, dass das Narrenkleid korrekt ausgeführt ist. Wenn man das alles beliebig gestalten würde, würde das Fest auch seinen Zauber verlieren. Die Entgrenzung findet immer in einem gesetzten Rahmen statt.

Ist das typisch deutsch?

Das glaube ich nicht. Auch beim Karneval in Venedig oder in Rio gibt es starre Regeln.

Sie präsentieren in Ihrem Buch einige erstaunliche Fakten. Etwa, dass es den ersten Rosenmontagszug in Köln erst im Jahr 1823 gab.

Das Datum hat mich auch gewundert. Es hat etwas damit zu tun, dass sich hier das stolze Bürgertum präsentiert.

Was hat Sie bei den Recherchen am meisten gewundert?

Ich habe mich sehr über mich selbst gewundert. Es hat mich verblüfft, dass ich wieder zum Karnevalsfan geworden bin und am Ende sogar den Aufnahmeantrag für die „Roten Funken“ unterschrieben habe.

Schreiben Sie eigentlich Zielgruppenliteratur? Erst über das Wandern, jetzt über Karneval. Ist es Absicht, dass Sie Themen wählen, bei denen es große Zielgruppen gibt?

Was das Wanderthema angeht: Da habe ich keine Marktforschung angestellt, sondern einfach über etwas geschrieben, was mich fasziniert. Erst später habe ich begriffen, dass es da so viele begeisterte Anhänger gibt. Beim Karneval war das ähnlich. Hier gilt die alte Harald-Schmidt-Regel: Wir machen das, was uns interessiert, und hoffen, dass das auch das Publikum interessiert.

Apropos Harald Schmidt: Haben Sie noch Kontakt?

Nein, nein, nein. Aber das ist ja oft so, dass man mit ehemaligen Arbeitskollegen keinen Kontakt mehr hat.

Nicht zuletzt durch Ihre Themenwahl gelten Sie als Spießerschriftsteller. Stört Sie das?

Ich kann damit leben. Einmal habe ich ein Vorwort für ein Buch über die hundert spießigsten Dinge, die man in Deutschland machen kann, geschrieben. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich erschreckend vieles davon eigentlich ganz attraktiv fand. Ansonsten sage ich immer: Spießig ist nur der, der andere spießig findet.

Was machen Sie am Rosenmontag?

Da halte ich mich für Interviews mit allen möglichen Radiosendern bereit.

Interview: Ronald Meyer-Arlt

Von Ronald Meyer-Arlt