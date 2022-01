Hannover

„Jetzt brauchen wir euch. Jetzt könnt ihr mitmachen“, wendet sich Marcia Bittencourt an das Publikum im ausverkauften Jazz Club. Auweia, werden sich einige dabei gedacht haben. Eine Mitmachübung. Das kann bei dieser Musik nur heikel werden. Es kann bedeuten, verwegene triolische Handklatschübungen zu absolvieren. Vielleicht sogar mitzutanzen. Oder gar auf Portugiesisch mitzusingen. Was auf einem Bossa-Nova-Konzert ja durchaus abverlangt werden könnte.

Doch Bittencourt erzählt etwas von einem wunderschönen Strand mit grünem Wasser in Bahia, Brasilien. Und dass die Menschen dort einfach nichts machen. Genau das würde sie jetzt von ihrem Publikum verlangen: Nichts! Auch mal schön. Und unheimlich entspannend. Wie überhaupt das mal ein sehr endspanntes Konzert im Jazz Club war; in einer Zeit, die nicht viel Entspannendes zu bieten hat.

Bittencourt zeigt die ganze Bandbreite des brasilianischen Jazz

„Marcia Bittencourt eröffnet uns die ganze Bandbreite des brasilianischen Jazz mit großer Leichtigkeit“, verspricht das Jazz-Club-Programm. Das Versprechen löst Bittencourt mit ihrem Trio um Gitarren-Altmeister Michael Arlt in zwei Sets mit lässigen Interpretationen großer Bossa-Klassiker von Ivan Lins bis Antônio Carlos Jobim und einigen dem Genre verpflichteten Eigenkompositionen vollumfänglich ein. Die ambivalente Spannung in der brasilianischen Musik zwischen Melancholie und überbordender Lebensfreude fängt Bittencourt in all ihren Schattierungen ein.

Jeden Tag ein wenig Bossa Nova

Dabei vertraut die Dame vom Zuckerhut auf ein eingespieltes Trio. Gitarrist Arlt, Bassist Kurt Holzkämper und der mitreißende Schlagzeuger und Perkussionist Matthias Haffner zaubern das Maß an Authentizität und rhythmischer Leichtigkeit, das solch ein Abend braucht. Am Schluss bedankt sich Bittencourt bei allen Anwesenden fürs Kommen. Und gibt einen Tipp, wie man durch diese harten Zeiten kommt: Jeden Tag ein wenig Bossa Nova auf CD hören, am besten gesungen von ihr.

Von Bernd Schwope