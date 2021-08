Marco Goecke von der Staatsoper Hannover ist Choreograf des Jahres

Hannover

Es ist der nächste Titel für die Staatsoper Hannover. Nachdem das gesamte Haus 2020 von einer Jury zum „Besten Opernhaus“ gekürt wurde, ist Ballettdirektor Marco Goecke nun in einer Umfrage unter Kritikerinnen und Kritikern von der Zeitschrift „Tanz“ mit großer Mehrheit zum „Choreografen des Jahres“ gewählt worden.

„Seine sprudelnde Schaffenskraft konnte auch die Pandemie nicht aufhalten, ganz im Gegenteil“, schreibt die Fachzeitschrift über Goecke: „Man erahnt bei aller Stringenz seines Stils unendliche Möglichkeiten, die da noch kommen werden. Goecke wird derzeit immer reicher.“

Große Pläne: Marco Goecke ist seit 2019 Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover. Quelle: Samantha Franson

Vier Stücke in der kommenden Spielzeit

Der Choreograf wurde 2019 von Opernintendantin Laura Berman nach Hannover geholt. „Seit ich mit Marco Goecke zusammenarbeite, konnte ich zusehen, wie er seine sehr eigene choreografische Handschrift immer weiter entwickelt“, sagt sie. „In seiner Arbeit erzählt er mit große Ehrlichkeit und Herz. Dabei ist die Arbeit mit seiner eigenen Compagnie in Hannover für ihn als Choreografen eine große Bereicherung.“

Marco Goecke (links) probt "Der Liebhaber" in der Staatsoper Hannover. Quelle: Lilit Hakobyan/Staatsballett

In der kommenden Spielzeit sollen vier Werke in Hannover auf die Bühne gebracht werden. Neben der Wiederaufnahme seines abendfüllendes Balletts „Der Liebhaber“ im April 2022, ist im Juni 2022 die Uraufführung von „A Wilde Story“ geplant – ein abendfüllendes Ballett, das um Werk und Persönlichkeit von Oscar Wilde kreisen wird. Daneben wird bereits ab November 2021 im Rahmen des dreiteiligen Ballettabends „Himmel und Hölle“ sein für Hannover geschaffenes Werk „Kiss a Crow“ zu sehen sein. Im Februar 2022 ist die Wiederaufnahme von „Wir sagen uns Dunkles“ geplant.

Gefragter Gast in aller Welt

Goecke ist neben seiner Tätigkeit in Hannover „Associate Choreographer“ beim Nederlands Dans Theater in Den Haag sowie Haus-Choreograf bei der Stuttgarter Compagnie Gauthier Dance. Seine Arbeiten sind im Repertoire unter anderem des Hamburg Ballett, des Staatsballett Berlin, des Ballett Zürich, des Pacific Northwest Ballet (Seattle), des National Ballet of Canada, der São Paulo Companhia de Dança, der Ballets de Monte Carlo und des Norwegischen Nationalballetts.

Von Stefan Arndt