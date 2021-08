Hannover

Es ist der letzte Konzertabend dieser Tour - dabei sind sie doch nun endlich warm gespielt, die „3 Tenöre“. Aki Bosses Abschiedsworte unter dem „WiebuschBosseUhlmann“-Logo werden getoppt durch Thees Uhlmanns Frage: „Und wo könnte es schöner sein als hier?“. 120 Minuten Lieblingslieder wollen die Indie-Stars zusammen spielen, auf der ausverkauften Gilde Parkbühne vor 1000 Fans.

Marcus Wiebusch eröffnet den Liederabend, und er wird auch den letzten Titel spielen. Mit 53 Jahren ist er der Älteste der drei Songwriter. Mit „48 Stunden“, einem Lied seiner Band Kettcar, beginnen sie mit einem Klassiker. Alle drei sind nicht die Sänger mit den beeindruckendsten Stimmen. Sie sind eher Geschichtenerzähler. Wiebuschs sonorer Vortrag klingt so normal, als säße man mit ihm am Tisch und er erzählt vom Hamburger S-Bahn-Netz.

Vergnügte Zuschauerinnen und Zuschauer bei Marcus Wiebusch, Aki Bosse und Thees Uhlmann auf der Gilde Parkbühne. Quelle: Christian Behrens

Schade, dass sie alle in derselben Stimmlage singen, ihren Melodien hätten Gesangs-Harmonien gut gestanden. Schon beim Song „Die Toten auf dem Rücksitz“ stehen die Zuhörer. „Was kannst du eigentlich nicht, Aki Bosse?“, fragt Wiebusch voller Bewunderung, als der zwischendurch auch Schlagzeug spielt.

Sie loben nicht nur sich, sondern auch den hannoverschen Club Bei Chéz Heinz als wichtige Karriere-Starthilfe. Überhaupt Hannover: Thees Uhlmanns Traum wäre es mit Klaus Meine einen Song über Fury in the Slaughterhouse zu singen. Sein „Was wird aus Hannover?“ spielt er alleine auf einer Akustikgitarre. Hannover bekommt ausreichend Airplay an diesem Abend, doch auch Braunschweig bleibt nicht unerwähnt.

Die Rollen sind verteilt, Wiebusch ist schüchtern, Bosse nutzt die Bühnengröße, hält die Fäden in der Hand, und Uhlmann ist der Wildeste und auch der Einzige, der ab und zu zur elektrischen Gitarre greift. Den Song „Das Paradies“, eine Utopie, muss Bosse abbrechen, er hat den Grundton verloren, und auch Wiebuschs „Balkon gegenüber“ fangen sie ein zweites Mal an - Text vergessen. Für das Publikum ist das ein Erlebnis, die Gäste singen und lachen mit. Es wird dunkel, Dunst liegt über der Wiese, jetzt kommen die Hits: „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“, „Schönste Zeit“ und „Landungsbrücken raus“. Das war ein selig-machendes Konzert.

Von Kai Schiering