Maria Ioudenitch gewinnt Joseph-Joachim-Violinwettbewerb in Hannover

Hannover

Die US-amerikanische Geigerin Maria Ioudenitch ist die große Gewinnerin des diesjährigen Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs. Die 25-Jährige hat am Sonntagabend den mit 30.000 Euro dotierten Joseph-Joachim-Preis des Internationalen Violinwettbewerbs in Hannover gewonnen. Gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie spielte sie im Funkhaus das Geigenkonzert von Johannes Brahms und das Auftragswerk des Wettbewerbs – „Im Garten zu spielen“ von Manfred Trojahn.

Insgesamt vier Geigerinnen und Geiger hatten sich mit ihren Auftritten in den vergangenen zweieinhalb Wochen für das Finale qualifiziert. Neben Ioudenitch waren das die Japanerin Minami Yoshida, die Deutsche Chiara Sannicandro und der Spanier Javier Comesaña. Die Juryvorsitzende Carolin Widmann sprach bei der Preisverleihung von einer schwierigen und knappen Entscheidung, mit der nun aber alle Jurorinnen und Juroren glücklich seien.

Bald wieder in Hannover zu erleben: Der spanische Geiger Javier Comesaña. Quelle: Helge Krückeberg

Ein hannoverscher Favorit

Besonders eng dürfte das Rennen zwischen Ioudenitch und Comesaña ausgefallen sein. Zumindest bei der Zahl der Folgeengagements, die direkt bei der Preisverleihung verkündet werden konnten, weil 27 Veranstalter und Orchester mit dem Wettbewerb zusammenarbeiten, folgt der Spanier dicht auf die US-Gewinnerin.

Besonders gut kam Comesaña bei den hannoverschen Orchestern an: Der 22-Jährige wird in der kommenden Spielzeit als Solist sowohl bei einem Sinfoniekonzert an der Staatsoper als auch im Funkhaus bei der NDR Radiophilharmonie zu hören sein. Dabei wird wohl auch die Guadagnini-Geige erklingen, die er als Preisträger der Fritz-Behrens-Stiftung für drei Jahre als Leihgabe erhält.

Publikumspreis geht nach Deutschland

Der Publikumspreis ging an Chiara Sannicandro. Alle weiteren Auszeichnungen – unter anderem die Produktion und Vermarktung eines Debütalbums bei Warner Classics, der Kammermusikpreis und der für die beste Interpretation des Auftragswerks – erhielt ebenfalls Maria Ioudenitch.

Der vor 30 Jahren erstmals ausgetragene Joachim-Violinwettbewerb fand erstmals unter der künstlerischen Leitung von Antje Weithaas und Oliver Wille statt. Die 12. Ausgabe soll 2024 in Hannover ausgetragen werden.

Von Stefan Arndt