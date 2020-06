Marion Poschmann erhält den hannoverschen Hölty-Preis für Lyrik

Hannover

Dieser „ Nimbus“ erscheint der Jury besonders glanzvoll. Der so betitelte jüngste Gedichtband der 1969 in Essen geborenen Lyrikern, Romanautorin und Essayistin Marion Poschmann erzähle „vom irreversiblen zerstörerischen Eingriff des Menschen in die Natur“ und verhelfe zugleich „der noch nicht verschwundenen Magie der einzelnen Naturphänomene zu sinnlicher Präsenz“. Das Buch war demnach ein wichtiger Grund, um Poschmann nun den höchstdotierten Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum zuzuerkennen: Am 17. September soll Poschmann den hannoverschen Hölty-Preis im Sprengel-Museum entgegennehmen.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Sparkasse Hannover gestiftet und seit 2008 alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Stadt vergeben. Sie ist nach Ludwig Christoph Heinrich Hölty benannt, der seine Kindheit in Mariensee und die letzten Lebensjahre in Hannover verbrachte, wo er 1776 mit nur 28 Jahren starb. Die bisherigen Preisträger des Hölty-Preises sind Thomas Rosenlöcher (2008) Paulus Böhmer (2010) Christian Lehnert (2012) Silke Scheuermann (2014) Christoph Meckel (2016) und Norbert Hummelt (2018).

Anzeige

Auszeichnungen auch für Romane

Marion Poschmann, die heute in Berlin lebt, ist eine in vielen Bereichen ausgezeichnete Autorin. Ihr Roman „Die Kieferninseln“ hat es auf die Shortlists des Deutschen Buchpreises und des Man Booker International Prize geschafft und 2018 den Klopstock-Preis des Landes Sachsen-Anhalt gewonnen. Auch in Niedersachsen ist die Autorin bereits hoch geehrt: 2013 hat sie für ihren Roman „Die Sonnenposition“ den mit 30.00 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis der Stadt Braunschweig erhalten.

Weitere HAZ+ Artikel

Marion Poschmann: Nimbus". Suhrkamp, 115 Seiten, 22 Euro.

In Hannover würdigt man Poschmann nun vor allem als Lyrikerin, die „einen neuen Typus des Naturgedichts“ entwickelt habe, „der die ästhetische Erfahrung von Landschaft auf neue Fundamente stellte“, wie die Jury lobt. In ihrem in diesem Jahr veröffentlichten Band „ Nimbus“ ( Suhrkamp, 112 Seiten, 22 Euro) habe sie ihre Dichtkunst noch weiter verfeinert, heißt es in der Begründung für die Entscheidung: „ Marion Poschmanns fabelhaftes Gedichtbuch enthält filigran konstruierte, von Natur- und Kunsterfahrung getragene Texte, die uns die Welt vor Augen stellen, als sähen wir sie zum ersten Mal.“

Von Stefan Arndt