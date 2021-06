Hannover

Zehn Gemälde hat der hannoversche Künstlers Giso Westing für seine neue Ausstellung in der Marktkirche ausgewählt. Der Titel „Material und Vorstellung“ ist treffend gewählt, denn der Besucher braucht beim Betrachten so einiges an Vorstellungskraft. Westing malt keine Gegenstände, sondern nur große, farbige Flächen. Mal sind die Bilder fast einfarbig, mal herrscht ein buntes Farbenwirrwarr. Manche erinnern an grüne Wiesen oder kalte Winternächte, bei anderen assoziiert man Vulkanausbrüche und Stürme auf hoher See.

Kosmische Dimension

Die Farben will der Künstler nicht symbolisch verstanden wissen.Vielmehr wolle er darstellen, wie der Geist oder das Kosmische in die Materie kommt. „Schwarz ist nicht gleich düster, sondern hat einfach mehr schwere Materie“, meint Westing, der nicht nur als Maler, sondern auch als Redner und Kunstkritiker tätig ist. „Diese Malerei ist weder abstrakt, noch ist sie konkret, denn mögliche Gegenständlichkeit wird transzendiert, in Atmosphäre aufgelöst“, erklärt der 66-Jährige.

Bei den meisten von Westings Bildern, die er mit Ölfarben malt, ist es schwer zu sagen, was sie darstellen sollen. Dieses mag den einen oder anderen Betrachter hingegen an einen Vulkanausbruch erinnern. Quelle: Inga Schönfeldt

Die Materie ist dennoch für Zerstörung anfällig. Das zeigt Westling mit der Wahl der Motive auf seinen querformatigen Bildern. Die Farben sind nicht mehr geordnet und aus demselben Farbspektrum. Sie ragen – etwa auf dem Bild, das an einen feuerspeienden Berg erinnert – kreuz und quer durcheinander. Westing selbst spricht von einem „apokalyptischen Touch“. Die Bilder im Hochformat wirken ruhiger und hoffnungsvoller. „Mir ist wichtig zu zeigen, dass aus Zerstörung auch etwas Neues hervorwächst“, sagt Westing.

Diese künstlerische Absicht passt thematisch gut in den Kirchenraum. Die Schöpfungsgeschichte etwa erzählt von der Entstehung der Welt, wo zuvor nichts war. Die Gläubigen beschäftigen sich mit allem Überirdischen, das für sie nicht einfach zu fassen ist. Und abgesehen von der interpretatorische Ebene der Bilder, kommen die kräftigen Farben vor der roten Backsteinmauer der Marktkirche einfach gut zur Geltung, ziehen die Blicke geradezu auf sich.

Bis Mittwoch, 30. Juni, stellt die Marktkirche die Werke von Giso Westing aus. Die Ausstellung „Material und Vorstellung“ ist täglich zu den Öffnungszeiten der Kirche zu sehen. Am Mittwoch, 16. Juni, und Mittwoch, 23. Juni, beantwortet Westing interessierten Besucherinnen und Besuchern jeweils um 17 Uhr ihre Fragen zu den Bildern.

Von Inga Schönfeldt