Wenn der Blasebalg die Luft durch die Pfeifen der Orgel in der Marktkirche drückt, ist auch der Atem der Geschichte zu spüren. Darum ist, wer hier am Spieltisch sitzt, nie ganz allein. Die Reihe der Kirchenmusiker an diesem Ort ist sehr lang, man muss sich fühlen wie das jüngste Glied einer traditionsreichen Kette: Man baut aus und setzt fort, was andere begonnen haben.

Ulfert Smidt jedenfalls spricht von seinen Vorgängern wie andere von den Kollegen im Büro nebenan. Dabei ist zum Beispiel Andreas Crappius schon wirklich lange pensioniert: Der Neffe von Philipp Melanchthon hat von 1568 bis 1616 in der Marktkirche georgelt. Der Klang der Reformation hallt hier bis heute nach.

Vier Organisten pro Jahrhundert

Smidt ist seit 25 Jahren Organist an der Marktkirche. Am 1. Februar 1996 hat er hier sein Amt angetreten, und ginge es streng mathematisch zu, müsste es sehr bald enden. „Pro Jahrhundert hat es hier etwa vier Organisten gegeben“, rechnet der 62-Jährige vor. Er selbst aber denkt noch nicht ans Aufhören. Dazu hat er noch viel zu viele Pläne.

„Ein Desaster“: Ulfert Smidt bei seinem Amtsantritt 1996 an der Orgel der Marktkirche. Quelle: Archiv/Frank Wilde

Unter anderem will er die Gruppe der Orgeln erweitern, die die Lücke schließen soll, die Krieg und Nachkriegszeit in der Marktkirche geschlagen haben. Beim Wiederaufbau in den Fünfzigerjahren verzichtete der Architekt Dieter Oesterlen darauf, der Orgel wieder ihren angestammten Platz zuzuweisen. Er verbannte die Königin der Instrumente aus dem Thronsaal ins Vorzimmer: Statt sie wie üblich ins Zentrum der hinteren Empore zu bauen, versteckte er die Orgel im Seitenschiff.

Die Bürde des Amtes

Zudem hatte der Architekt wohl eher eine Art Ornament als ein echtes Instrument im Sinn. Die eigentliche Orgel wurde nur notdürftig in das sachlich-prachtvolle Gehäuse eingepasst, das während des Baus sogar noch zusätzlich gestaucht werden musste, damit es nicht das Seitenfenster verstellt. „Oesterlen war ein Augenmensch“, sagt Smidt. „Er hat die Orgel von außen nach innen gebaut.“ Für den Musiker war das klangliche Ergebnis schlichtweg „desaströs“: „Das war die Bürde, die ich zusammen mit dem Amt bekommen habe.“

1996 sei allen Beteiligten klar gewesen, dass sich daran etwas ändern müsste. Auch Smidts Vorgänger Manfred Brandstetter war unzufrieden mit dem Instrument. Darum war im Bewerbungsverfahren zu Smidts Stelle der Orgelneubau ein wichtiges Thema. Doch der sollte dauern. Zeitweise hoffte man, zum Expo-Jahr 2000 ein neues Instrument am traditionellen Standort auf der Westempore einweihen zu können. Doch die Pläne zerschlugen sich.

Neues Leben im alten Gehäuse: Ulfert Smidt im Inneren der Orgel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine Orgellandschaft

Der Durchbruch kam erst mit einem anderen Konzept: Eine neue Orgel wurde in das alte Oesterlen-Gehäuse gebaut. Der Meister der Schweizer Firma Goll, die dieses Kunststück 2009 zum Abschluss brachte, war schon am Bau der ersten Orgel beteiligt. Nun konnte er mit neuer Technologie und viel Erfahrung die Probleme lösen, die damals ungelöst blieben. Das Ergebnis begeistert Smidt bis heute: „Die Orgel hat große Gravität und Kraft und verfügt doch über feine Nuancen in den Stimmen“, sagt er. „Diese Vielfalt kann einen Musiker für das ganze Leben inspirieren.“

Die Musik der Königin Orgelmusik in der Marktkirche ist derzeit coronabedingt nur in kleinformatigen musikalischen Vespern zu hören, die jeweils sonntags um 17 Uhr stattfinden – außer am ersten Sonntag im Monat. Wer das große Orgelrepertoire bis zur Rückkehr der Livekonzerte auf eigene Faust entdecken will, sollte sich auf drei Epochen konzentrieren, rät Ulfert Smidt: Auf Barockmusik mit den Praeludien und Fantasien von Johann Sebastian Bach, auf französische Orgelsinfonik des 19. Jahrhunderts mit Komponisten wie Charles-Maria Widor und auf moderne Musik etwa von Jean Langlais und Olivier Messiaen.

Um die weiterhin ungünstige Lage des Instruments an der Seite auszugleichen, wurde zusätzlich eine versteckte Chororgel auf der mittleren Empore installiert. Außerdem schaffte die Kirche eine kleine italienische Orgel an, die vorne im Altarraum aufgestellt wurde. Statt der einen, alles beherrschenden Orgel entstand so eine Art Orgellandschaft, die vielen Ansprüchen gerecht werden konnte.

Für Augen und Ohren: Die Orgel im Seitenschiff der Marktkirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Jetzt möchte Smidt dieses Ensemble an Instrumenten noch mit einer kompakten Truhenorgel vervollständigen, die dank einer besonderen Mechanik in verschiedenen Stimmungen gespielt werden kann und vor allem als Begleitinstrument etwa bei Aufführungen von Bach-Kantaten ideal ist. Die Kirche sammelt derzeit Spenden für das Instrument, das 40.000 Euro kostet.

Auf dem Weg zur Orgelstadt

Weil auch andere Kirchen der Stadt in den vergangenen Jahren sehr gute, sehr unterschiedliche neue Instrumente bekommen haben, hat Smidt mit Kolleginnen und Kollegen gerade eine Initiative gestartet, die Hannover zur Orgelstadt machen soll. Gemeinsam wollen die Musiker neue Konzertreihen und -formate sowie umfangreiche Begleitprogramme und pädagogische Projekte auflegen, um diesen Reichtum besser erfahrbar zu machen. Dass der Deutsche Musikrat die Orgel gerade zum Instrument des Jahres ausgerufen hat, passt da gut ins Konzept.

Neue Instrumente und neue Ideen bleiben aber immer eng mit der langen Geschichte verbunden – das liegt in einer besonderen Eigenschaft der Orgel: Sie besteht aus verschiedenen Gruppen von Pfeifen, die jeweils dieselben Töne in unterschiedlichen Farben zum Klingen bringen. Schon in den Namen dieser Register tönen auch längst verstummte Instrumente nach wie Krummhorn oder Dulzian. Eine Orgel umspannt einen Klangraum von der Renaissance zur Gegenwart. In ihren Harmonien ist die Vergangenheit eingelagert wie in den Schichten eines Steinbruchs.

Zur Königin der Instrumente macht die Orgel aber vor allem ein anderer Raum: die Kirche. Theologisch betrachtet, sagt Smidt, sei Orgelmusik eine Antwort auf das Wort Gottes im Evangelium. Er kann das aber auch viel weltlicher formulieren. Mit ihren Tönen verändere die Orgel die Atmosphäre im weiten Kirchenraum: „Sie schafft etwas, das über das alltägliche Grau hinausgeht.“

