Vier Sänger, vier Bläser und vier Streicher sollen am Karfreitag in zwei Veranstaltungen Teile der Johannes-Passion in der Marktkirche erklingen lassen. 150 Besucher pro Veranstaltung werden erwartet. Laut Landeskirche handelt es sich um einen „Gottesdienst mit musikalischen Anteilen“, kein Konzert.