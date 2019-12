Hannover

Die letzte Frage bei dieser Begegnung ist gleichzeitig die schwierigste: Wenn die Erde kurz vor ihrem Untergang stünde und er nur ein einziges Orgelwerk retten könnte, welches würde Manfred Brandstetter wählen? Scheinbar gedankenverloren rührt er minutenlang in seinem Kaffee. Man könnte fast meinen, er habe die Frage vergessen, aber wenn man genau hinschaut, spürt man, dass er in seinem inneren Archiv die riesigen Notenbestände durchgeht. „Den dritten Teil der ‚Clavierübung‘ von Bach“, entscheidet er schließlich. „Darin stehen Präludium und Fuge in Es-Dur und ein Zyklus von Choralbearbeitungen. Das ist die hohe Kunst des Orgelspiels.“

Außerdem eignet sich die Sammlung, die Albert Schweitzer einst als „Orgelmesse“ bezeichnete, für den liturgischen Gebrauch, und das ist dem Kirchenmusiker Brandstetter wichtig. In den drei Jahrzehnten, die er Kantor an der Marktkirche war, hat er Orgelkonzerte in aller Welt gegeben – aber immer so, dass er rechtzeitig zum Sonntagsgottesdienst zurück war. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich samstags nach Konzerten mit dem Nachtzug zurückgefahren bin. Nach meiner Ankunft habe ich ein paar Stunden in meiner Organistenkammer geschlafen, dann war Gottesdienst.“

Hannover war ein guter Schachzug

Manfred Brandstetter, am 26. Dezember 1929 in Nürting in Schwaben geboren, studierte Kirchenmusik in Stuttgart und Esslingen und kam über Lübeck und Berlin 1967 schließlich nach Hannover. Dass er aus der Hauptstadt wegging, hätten damals viele nicht verstanden, erzählt der Jubilar. „Aber ich wollte unbedingt an diese Orgel. 1954 gebaut, vier Manuale – damals war das der neueste Schrei.“ Außerdem habe ihn die Kombination mit einer Professur gereizt, denn das Unterrichten ist eine weitere Passion des Organisten. „Es war ein guter Schachzug, hierher zu kommen“, meint er rückblickend.

Kostbare Heimorgel: Manfred Brandstetter spielt bis heute täglich auf seinem Instrument, macht auf der Orgelbank aber auch gern Platz für seinen Enkel. Quelle: Navid Bookani

Als Brandstetter in der Marktkirche anfing, beendete er eine durch die Krankheit seines Vorgängers Gustav Sasse begründete zweijährige Vakanz. Die Orgel sei aufgrund der vielen Hände und Füße, denen sie in jenen zwei Jahren ausgesetzt war, ziemlich heruntergewirtschaftet gewesen erinnert sich Brandstetters Frau Anne, die bei Sasse Chorsängerin und Orgelschülerin gewesen war. Zudem habe der Bachchor nur noch in Rudimenten existiert.

Langlebige Konzertreihe

„Es gab zwei Bedingungen dafür, dass ich die Stelle bekomme“, erzählt Brandstetter. „Ich sollte die Chorarbeit wieder aufnehmen. Und ich sollte eine neue Konzertreihe aufbauen.“ Bekanntermaßen gelang ihm beides hervorragend: Der Bachchor, den er 1986 auf eigenen Wunsch an Jörg Straube abgab, um für Orgel- und Chormusik gleichermaßen die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, fand unter ihm zu seiner Form zurück und erlebte eine immense Repertoireerweiterung. Und die von ihm begründete Reihe „Konzerte in der Marktkirche“ existiert bis heute.

Der Stadtkantor in Aktion: Manfred Brandstetter 1982 an der Orgel in der Marktkirche. Quelle: Ralf Decker

Außerdem fand der Kantor sein privates Glück mit jener Anne, die ihm – zunächst skeptisch gegenüber dem wortkargen Schwaben – beim Aufräumen des staubigen Notenarchivs half und schließlich gern wieder im Bachchor mitsang. Vier Söhne hat das Paar. Der Älteste ist Orgelbauer in Straßburg, der dritte Konzertgitarrist. Besonders stolz ist Manfred Brandstetter jedoch auf seinen zehnjährigen Enkel Samuel: „Der hat die Orgel im Blut.“ Schon nach nur einem halben Jahr Unterricht – bei einer ehemaligen Brandstetter-Schülerin – improvisiere der Junge gekonnt auf der Hausorgel seines Großvaters.

Mit 81 noch in Notre-Dame

Auch Manfred Brandstetter spielt das 1978 für ihn angefertigte Instrument mit beeindruckenden 28 Registerzügen und mehr als 1000 Pfeifen immer noch täglich – am liebsten die Choralbearbeitungen von Bach, die seine Frau Anne so liebt. Das Kantorenamt übernahm 1996 Ulfert Smidt, das letzte große Konzert gab Brandstetter 2010 mit 81 Jahren in Notre-Dame in Paris auf der inzwischen komplett computergesteuerten Orgel. Danach war dann aber Schluss, denn, so der pensionierte Kirchenmusiker: „Man muss ja auch aufhören können.“

