Hannover

Für die Künste, aber auch für die Wissenschaften werden institutionalisierte Freundeskreise immer wichtiger. Sie unterstützen Museen in der Ankaufspolitik, fördern Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel mit Stipendien oder sind Geldgeber bei Forschungsprojekten.

Engagierter Freundeskreis

Was ein hochengagierter Freundeskreis bewirken kann, zeigte sich jetzt auch bei einem Konzert in der Marktkirche. Eingeladen hatten sieben Rotary Clubs aus der Region Hannover, ergänzt um einen Rotaract Club als eigenständige Jugendorganisation dieser internationalen Gemeinschaft, die sich das Motto „Service Above Self – Selbstloses Dienen“ auf die Fahnen geschrieben hat. Für diese Form des Dienens war der Abend ein beeindruckendes Beispiel. Alle arbeiteten ehrenamtlich und unentgeltlich mit, um ein Konzert zu organisieren, das vor allem jüngeren Künstlerinnen und Künstlern ein Podium bot, damit diese weitere Aufführungserfahrung sammeln konnten. Doch das war nur die eine Habenseite des Abends.

Auf der anderen Habenseite stand der Wille, möglichst viel Geld zu sammeln, um die kurz vor der Ausrottung stehende Viruserkrankung Polio weiter bekämpfen zu können. Polio, also Kinderlähmung, kann durch eine einfache Schluckimpfung wirksam verhindert werden – aber auch Schluckimpfungen kosten Geld, das wiederum in armen Ländern nicht vorhanden ist. Dort soll das gesammelte Geld, das schon vor dem Konzert, aber auch währenddessen gespendet wurde, nun wirksam helfen.

Lorenz Eglhuber begeisterte mit seiner Oboe. Quelle: Katrin Kutter

Bis Ende des Monats läuft die Spendenaktion

Spenden konnten und sollten sowohl von den Besuchern kommen als auch von denjenigen, die via Internet das Konzert live verfolgten. Die Aktion war überaus erfolgreich: Zusammengekommen sind an dem Abend 7000 Euro – zuvor wurden bereits 50.000 Euro gesammelt.Bis Ende des Monats läuft die Spendenaktion. Schirmherr der Veranstaltung, die auch dadurch Aufmerksamkeit erhielt, ist der niedersächsische Ministerpräsident und Rotarier Stephan Weil.

Das musikalische Kernthema des Abends, Johann Sebastian Bach, interpretierte nicht nur der Mädchenchor Hannover als einer der Höhepunkte des Abends. Auch einige Jungstars, die in der Anmoderation bereits als die künftige Weltstars hochgejubelt wurden, ließen auf beeindruckende Weise von sich hören. Die 2005 geborene Sofie Thomas verzauberte das Publikum mit ihrem Sopran, der gleichaltrige Pianist Perry Kufferath, der ebenfalls am Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musikhochschule in Hannover studiert, beeindruckte mit Präludium und Fuge über Bach von Franz List machtvoll an der Orgel. Der Jungoboist Lorenz Eglhuber, ebenfalls Student an der Musikhochschule, und die souverän spielende hannoversche Hofkapelle setzten weitere Akzente.

Hoffnungsvoller Ausblick auf neue Impfwirkstoffe

Einige Gedanken, wie Kunst und die menschliche Gemeinschaft helfen können, die Welt im Kleinen zu verbessern (was manchmal auch ganz große Wirkungen haben kann), formulierten der neue Marktkirchenpastor Marc Blessing und Ralph Charbonnier, der theologische Vizepräsident des Landeskirchenamtes. Das dies nicht ohne Wissenschaft geht, demonstrierte Ulrich Kalinke vom Helmholtz-Zentrum im Gespräch mit dem Mediziner Urs Herzog, der einen hoffnungsvollen Ausblick auf neue Impfwirkstoffe zur Bekämpfung von Kinderlähmung gab. Das Ganze ist eben immer mehr als die Summe seiner Teile, die in der Marktkirche außerdem noch sehr klangvoll waren.

Von Frank Kurzhals