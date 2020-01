Hannover

Was nun? Andrew Manze hält seiner berühmten Solistin einen Stapel Noten entgegen. Als erste Zugabe hat sich Martha Argerich schon nach kurzem Zögern für das Standardprogramm entschieden: „Scaramouche“ von Darius Milhaud gehört ohnehin zu den Lieblingsstücken der argentinischen Pianistin und ist fast immer zu hören, wenn Argerich wie bei diesem Neujahrskonzert der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal als Teil eines Klavierduos auftritt. Diesmal ist die in Kiel geborene Koreanerin Shin-Heae Kang an ihrer Seite, die in Hannover studiert und nun die Argerich zur Mentorin hat.

Die Auswahl der Zugabe ist Teil der Show

Doch natürlich kann Kang nicht entscheiden, was hier gespielt wird. Gelassen sieht Argerich allein die Partituren durch, die der Chefdirigent der Radiophilharmonie ihr am seitlichen Bühnenrand gereicht hat – der ausdauernd begeisterte Applaus im Kuppelsaal gibt ja auch keinen Anlass zur Eile. Schließlich fällt aber doch eine Entscheidung: Die Pianistin ergreift Sergei Rachmaninows „Fantasie-Tableaux“ für zwei Klaviere, schreitet zum Flügel und bestimmt nach nochmaligem Durchblättern der Noten „Russische Ostern“, das letzte Stück der vierteiligen Suite, zur Aufführung. Die Entscheidung für eine „Nussknacker“-Bearbeitung als dritte und letzte Zugabe fällt danach vergleichsweise schnell.

Vor der Zugabe: Andrew Manze am Bühnenrand mit Martha Argerich und Shin-Heae Kang. Quelle: Helge Krückeberg/NDR

Eine öffentliche Auswahl von Zugabenstücke als großes Theater: Allein an diesem Nachspiel ließe sich erkennen, dass Martha Argerich keine normale Pianistin ist. Und es ist nicht das einzige Spektakel, dass die Argentinierin abseits der Klaviertasten veranstaltet: Auch ihr eigenwilliger Umgang mit der Frau, die ihr beim Umblättern assistiert, wäre ein Thema für sich. Doch wer könnte besser wissen, wie man sich auf einem Konzertpodium verhält, als Martha Argerich? Ihren ersten großen Auftritt hat sie mit acht Jahren absolviert. Das ist 70 Jahre her. Es dürfte nicht viele Musiker geben, die eine derart umfassende Bühnenerfahrung haben. Die Grande Dame der Klassik hat eben eine eigene Form des großen Auftritts kultiviert.

Impulsives Klavierspiel

Natürlich liebt die Klassikwelt die Argerich aber vor allem für das impulsive Klavierspiel, mit dem sie ihr Publikum weit mehr als ein halbes Jahrhundert begeistert hat. Ohne diese Vorgeschichte, die durch das kapriziöse Verhalten im Kuppelsaal etwas aufgefrischt wird, wäre ihr Spiel sicher nicht das Ereignis, das es am Ende doch war. Schließlich ist die 78-Jährige nicht immer ganz treffsicher, und einmal – in den zugegebenen „Russischen Ostern“ – scheinen die Noten bei ihr eher vage Anregung als konkrete Vorgabe zu sein, was ein Zusammenspiel mit ihrer Klavierpartnerin fast unmöglich macht.

Doppelkonzert: Martha Argerich (oben) und Shin-Heae Kang. Quelle: Helge Krückeberg/NDR

Aber trotzdem ist da noch immer ein Zauber, der das Theater und die falschen Töne vergessen machen kann. In dem Konzert für zwei Klaviere von Francis Poulenc, für das Argerich und Kang eigentlich nach Hannover gekommen sind, gibt es viele Momente von großer, überraschender Schönheit: Unter der strengen neoklassischen oder neobarocken Oberfläche der Musik etwa taucht plötzlich eine unbezähmbare Wildheit auf. Oder die Klänge verlieren immer mehr an Gewicht, bis sie geisterhaft durch den Saal schweben. Oder sie leuchten im Gegenteil in so intensiven Farben, dass man sie fast sehen kann. Es sind wohl kleine Wunder wie diese, die die Liebe des Publikums zu Martha Argerich bis heute erhalten haben.

Kleine Unfälle

Sonderbarerweise bleibt die Mischung aus kleinen Unfällen und magischen Momenten auch nach der Pause erhalten: Bei der Suite aus Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ wirkt das Orchester zwar ungewohnt nervös, machte aber doch auch Lust auf mehr: Gern würde man mehr von solcher elegant-opulenten Musik mit der Radiophilharmonie hören. Stattdessen gab es Ravels „Bolero“, der auch im Kuppelsaal so effektvoll funktionierte wie „La Valse“, die zweite Tanzeskalation des Komponisten, die den Abend eröffnete.

Eigentlich sollte mit diesem besonderen Konzert die Wiedereröffnung des Funkhauses gefeiert werden, doch die Umbauarbeiten an der Bühne dort dauern derzeit noch an. Auf den „Bolero“ folgten noch zwei Zugaben: Mit dem „Donauwalzer“ und dem „Radetzky-Marsch“ (in einem politisch korrekten Arrangement des texanischen Komponisten Clark McAlister) kam noch echte Neujahrsstimmung auf. Man muss die Feste eben feiern, wie sie fallen.

