Hannover

Mit dem Abstand schmilzt auch der Anstand dahin. Kaum, dass sich die Akteure auf der Bühne der Staatsoper dank engmaschiger Corona-Tests erstmals seit Langem wieder richtig nah kommen können, fallen auch gleich fast alle Hüllen. Natürlich nur im Dienst der Wissenschaft: Untersucht wird hier ein scheinbar altmodisches, notorisch abwesendes und doch immer wieder neu beschworenes Prinzip – die Treue.

Drei Paare wollen sich ein Wochenendseminar lang darüber Gedanken machen und starten gleich mit einem praktischen Experiment. Eine These der Seminarleitung: Viele Menschen in langjähriger Beziehung erkennen in der Dunkelheit ihre eigenen nackten Partner nicht. Mit Begeisterung wird das sogleich überprüft – und tatsächlich finden sich nach allgemeinem lustvollen Abtasten just die eigentlich falschen Paare zusammen. Ganz überraschend kommt das wohl nicht: „Polyamorie ist die neue Treue“ lautet das Motto des Seminars.

Erstaunliches Balzverhalten: Szene aus „Così fan tutte“ an der Staatsoper. Quelle: Sandra Then

Mit dieser zupackenden Paartherapie erzählt Martin G. Berger in Hannover den Beginn der schonungslosesten aller Liebesopern – Mozarts „Così fan tutte“. Der Regisseur bemüht sich so, plausibel zu machen, was sonst kaum zu glauben ist: Im Original nehmen zwei Freunde unter heißen Treueschwüren Abschied von ihren Geliebten, um wegen einer Wette im nächsten Moment verkleidet zurückzukehren und scheinbar unerkannt die jeweils andere Partnerin zu verführen.

Neue Geschichte, neue Musik

Damit die neue Erzählung zur Musik für die alte passt, haben Berger und der Dirigent Michele Spotti sie vorsichtig angepasst. Es geht schließlich nicht länger um die Männer, die heimlich die Treue der Frauen testen, ohne einen Gedanken an ihre eigene zu verschwenden. Hier lassen sich Männer und Frauen freiwillig und gleichberechtigt auf ein gemeinsames Experiment ein.

Darum sind Nina van Essen (Dorabella) und Kiandra Howarth (Fiordiligi) bereits dabei, wenn Hubert Zapiór (Guglielmo) und Marco Lee (Ferrando) den Plan besingen, und auch Nikki Treurniet stimmt als Despina mit ein, wenn sie im Team mit Richard Walshes Don Alfonso die Spielregeln dafür vorgibt. Mozarts Duette und Terzette weiten sich so schon zu Beginn des ersten Akts zu großen Ensembles.

Es gilt noch immer als Tabu, die Musik einer Oper anzutasten. Berger, der seine Karriere in Hannover zunächst als Assistent und später mit Produktionen wie „Die Fledermaus“ und „Die verkaufte Braut“ begonnen hat, gehört zu den wenigen Regisseuren, die keine Scheu vor solchen Eingriffen haben. Die Änderung, zu denen hier auch beherzte Kürzungen und Anpassungen von Rezitativen gehören, sind aber nachvollziehbar und hörbar getragen vom Respekt vor dem Original.

Die Rückkehr des Opernchores

Das fast durchweg sehr starke Ensemble, das Staatsorchester und Kapellmeister Spotti sorgen für einen musikalisch großen Abend. Sogar der Opernchor ist daran kurz beteiligt: Die Sängerinnen und Sänger grüßen beim begeisterten Schlussapplaus im zu einem Viertel gefüllten (und damit ausverkauften) Saal per Video aus der Seitenbühne zwischen coronagerechten Plexiglaswänden.

Der Mozart-Klang ist sehnig, aber elegant, es gibt reaktionsschnelle Wendungen, funkelnde Tempi und dynamische Überraschungen. Dass das Zusammenspiel an einigen Stellen wackelt, macht dabei nur umso besser erfahrbar, wie riskant eine Musik sein muss, die ergebnisoffene Liebesexperimente schildert. Was dabei auf dem Spiel steht, ist in einigen atemberaubend intensiv gesungenen Arien von tiefer, schlichter Schönheit ebenfalls deutlich zu hören.

Der Teddybär im Raum

Zusätzlich zur Paartherapie, die die Dinge zunächst vereinfacht, zieht der Regisseur noch eine zweite Ebene ein, die eher gegenteilig wirkt. Im Verlauf des Abends geht es immer weniger um Beziehungen und immer mehr um Selbstreflexion. In Videos und leibhaftig tauchen die Akteure zusätzlich als Kinder auf und konfrontieren die erwachsenen Versionen ihrer selbst mit Fragen danach, wie sie wurden, was sie sind, und ob es nicht auch ganz anders möglich gewesen wäre oder noch sein kann. Nicht immer ist es ganz leicht, dabei noch dem vordergründigen Handlungsverlauf zu folgen.

All die ungeklärten Fragen: Szene mit Marco Lee (links), Kiandra Howarth und Richard Walshe. Quelle: Sandra Then

Am Ende bevölkern riesige Teddybären die von Sarah-Katharina Karl mit schöner Opulenz gestaltete Bühne. Das Kuscheltier der Kindheit wird zum Elefanten im Raum: zum Sinnbild all der unausgesprochen Fragen, die der Mensch und seine Beziehungen mit sich bringen. Das passt nicht ganz zu der trostvollen Leichtigkeit, mit der Mozart und sein Librettist Lorenzo Da Ponte die Probleme im Stück schaffen und beiseite räumen. Regisseur Berger gelingt es zwar erstaunlich gut, die rokokohaften Figuren in die Gegenwart zu holen. Witz und Wärme aber bleiben dabei zu oft auf der Strecke. Übrig bleibt eine düstere Ahnung: Vielleicht sind das nicht Schwächen der Inszenierung, sondern die Zeichen der Zeit.

Nächste Vorstellungen am 23., 27. und 29. Juni sowie am 3., 11., 14. und 16. Juli.

Von Stefan Arndt