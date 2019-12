Hannover

Als Jugendlicher wollte er sehr schnell seinen Führerschein machen, erzählt Matt Anderson am Anfang seines Konzerts im Pavillon. Damit er raus kommt aus seinem kleinen Nest in New Brunswick, Kanada. Damit er mal die große Welt sieht. Und jetzt, wo er seinen Führerschein hat und in der Welt herumgekommen ist, sehnt er sich immer mehr nach Hause. So ist das Leben, sagt Andersen. Und zupft an seinem mächtigen Bart und wirft seine Mähne nach hinten. Vom Leben kann Andersen viele Geschichten erzählen: von der Liebe und vom Scheitern, vom Alleinsein in der Beziehung und von den Arbeitern in den Kohleminen seiner Heimat.

Reinheitsgebot der frühen Siebzigerjahre

Für diese Geschichten hat er sich das passendste musikalische Medium ausgesucht – den Blues. Diesen spielt er so authentisch, wie es nur geht. Optisch wie musikalisch. Damit hat er sich einen Namen weltweit gemacht: Blues und Soul, gespielt nach dem Reinheitsgebot der frühen Siebzigerjahre. Ohne Firlefanz. Nur eine Stimme. Und eine Gitarre. Das reicht, um sein Publikum eine Stunde und 45 Minuten in den Bann zu ziehen. Am Ende gibt es Ovationen im Stehen.

Das 139. Konzert in diesem Jahr

Am Anfang aber macht es sich der leicht übergewichtige Mann auf seinem Stuhl bequem, stimmt ohne Zeitdruck seine akustische Gitarre und erzählt, dass dies schon sein 139. Konzert in diesem Jahr sei. Überspielt wirkt er dennoch nicht. Als Gitarrist versteht er sich auf die wichtigsten Nuancen des traditionellen Blues-Spiels: von raffinierten Singe Notes bis packenden Bottleneck-Ausbrüchen. Als Sänger ist er umwerfend.

Soul-Bariton und Storyteller

Er kann den tief-volltönenden Soul-Bariton ebenso wie den larmoyant seufzenden Storyteller. Fast scheint es, als wäre das Mikro vor ihm nur Staffage. Diese Stimme könnte auch ohne Verstärkung zum Publikum durchdringen.

Zwischendurch gesellt sich Pianistin und Sängerin Erin Costello (die das Vorprogramm bestreiten durfte) zu ihm. Lustig wird es auch: Andersen spielt „C is For Cookie“, den Krümelmonster-Hit aus der Sesamstraße. Andersen: „Jetzt, wo das Konzert fast durch ist, und sie ihren Eintritt nicht zurückverlangen können, kann ich mir das erlauben“.

Zur Zugabe wird’s dann traurig. „Ain’t No Sunshine When She’s Gone“ singt Andersen emphatisch frei nach Bill Withers. Manchmal kann traurig auch ganz schön schön sein.

Von Bernd Schwope