Hannover

Im vergangenen Sommer brachte nicht die Zahl 13 Unglück, sondern die 19, Vorname: Covid. Deshalb musste damals ein Videogruß die geplante 13. Produktion der verdienstvollen Veranstaltungsreihe „Oper auf dem Lande“ ersetzen, die 2007 der ehemalige, langjährige hiesige Staatsopernintendant Hans-Peter Lehmann initiiert hatte.

Ländliches Ambiente in City-Nähe

In diesem Sommer liegt Corona zwar immer noch über dieser Erde, aber unter den satzungsgemäßen Bedingungen können wir alle wieder freier atmen – und singen. Weshalb jetzt die animierten Musikfreunde auf dem Rasen des Edelhofs Ricklingen mit gebührendem Abstand zueinander erleben konnten, wie Mozarts „Entführung aus dem Serail“ hier funktionieren würde. Ob Ricklingen schon „auf dem Lande“ liegt, mögen City-Hannoveraner anders sehen als die Ricklinger am Rande des Maschseegrüns. Dass das Ambiente des Edelhofs mit seinem wunderschönen Garten absolut ländlich ist, erschließt sich auf den ersten Blick. Entsprechend animiert und erwartungsfroh waren die Besucher, die von den Hausherren Charlotte und Max von Klitzing im Namen der tonangebenden Stiftung Edelhof Ricklingen begrüßt wurden.

Die „Oper auf dem Lande“ will jungen Künstlern eine Bühne geben. Die ist hier leer, denn Mozarts Oper ist als konzertante Aufführung angekündigt. Aber so ganz mögen die jungen Darsteller dann doch nicht auf Aktion verzichten, immerhin ist dies laut Untertitel ein Singspiel. Also wird auch mal ein Balkon bespielt, schließlich muss die angeschleppte Leiter ja eine Aufgabe als Fluchthelfer andeuten.

Breitbeinig mit geblähter Brust

Vor allem der junge Bassbuffo Linus Hollitzer markiert mit breitbeinigem Auftritt und geblähter Brust den aufgeblasenen Sklavenwächter Osmin. Das Aufplustern wäre gar nicht nötig gewesen, denn der eher schmächtige Sänger verfügt über eine profunde Bassestiefe, die er lustvoll vorstellt. Für die dramatischen Töne ist Franziska Giesemann als entführte Konstanze zuständig, und die kann sie als Lady in Red eindrucksvoll einbringen. Ihre „Martern“-Arie ist schließlich ein Mini-Drama von größter Intensität, die Giesemann punktgenau liefert. Ihre Laufbahn dürfte vom dramatischen Koloratursopran doch eher das Drama anpeilen.

Hee Jung Kang als ihr Geliebter und mäßig erfolgreicher Entführer Belmonte überzeugt mit einer strahlenden Höhe und weichem Tenorglanz. Tobias Bialluch ist ein agiler Pedrillo und Esther Tschimpke ist eine zu Recht selbstbewusste Blonde, die durch Stimmkultur überzeugt.

Oper auf dem Lande: Der Spielort am Edelhof Ricklingen: Die Entführung aus dem Serail, Konzertante Aufführung. Quelle: Irving Villegas

Das Sängerensemble aus dem Umfeld der Musikhochschule schafft es, erfolgreich gegen den heftigen blasenden Wind anzusingen, wenn auch mutmaßlich nicht jeden der hinteren Plätze erreichend. Das Problem ist an diesem Sommerspätnachmittag nämlich nicht das Virus, sondern der Wind, der immer wieder in Böen die Sommerblumen erschüttert – und die Notenblätter des ausgesuchten kleinen Hannover Festival Orchester durcheinander weht. Das irritiert dieses kleine, aber doch klangvolle Ensemble aus einem Streich- und einem Bläserquintett indes nicht hörbar. Diese klug eingestrichene und gekürzte Fassung ist ein Mozart-Extrakt, aber deshalb nicht Mozart light.

Arien und Ensemble effektvoll gebündelt

Matthias Wegele, musikalischer Mentor dieses Projekts, Arrangeur, Dirigent und eloquenter Moderator, hat die wichtigsten Arien und Ensemble effektvoll gebündelt und in den anderthalb Stunden noch Zeit für einen einleitenden kleinen musikalischen Ausflug ins Reich von „Scheherazade“.

Am Ende war nicht nur in der Handlung alles gut. Happy End: Herzlicher Beifall eines dankbaren Publikums.

Noch einmal am kommenden Sonntag um 17 Uhr auf dem Ritttergut Eckerde.

Von Rainer Wagner