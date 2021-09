Hannover

Anpfiff mit Cowboy-Trompete und Angriff mit „Auf das, was da noch kommt“ – „Hallo Hannover, ich bin wieder hier!“ Back on Stage auf der Gilde-Parkbühne, zweiter Teil für Max Giesinger. Und für ein Akustik-Set ist es ganz schön laut.

Pommes klauen

Mit Bläsern und Cello und Steffen an der Lap-Steel-Gitarre ist die Bühnenmuschel gut befüllt. Die Musiker sitzen, Giesinger geht auf die Knie – die Fans kreischen. Giesinger springt in die Menge – und die Fans hyperventilieren. Er klaut sich eine Pommes vom Pappteller, diese Natürlichkeit und sein sympathisches Wesen lieben seine Anhänger.

Was für eine Reise

Giesinger und seine sechsköpfige Band „haben heute richtig Bock!“, und 900 Fans vor der Gilde-Parkbühne gehen mit ihnen auf „Die Reise“. Giesinger, 32 Jahre alt und aus der Nähe von Karlsruhe, spielte einst in Deutschlands Fußgängerzonen. Dort hat er die Musikarbeit von Grund auf gelernt, und er weiß, wie er mit den Menschen spricht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lap-Steel-Gitarre orgelt jetzt hawaiianisch, die Trompete haucht sanft dazu und Giesinger erzählt Geschichten aus seiner Kindheit. Von seiner Großmutter, die sich um ihn kümmerte, von einer Zeit, als er außer erfolgreich Pokémon-Karten zu sammeln kaum Anschluss hatte oder Bestätigung erfuhr. Dies gelang ihm spätestens bei dem TV-Format von „Sing meinen Song“: Ilse Delanges Version von „Für dich“ hat ihm sein eigenes Lied wieder näher gebracht. Eine Initialzündung für seine Karriere.

Gebrochener Finger

Mit einem gebrochenen Finger („Wir sollen doch gelegentliche Jazz-Akkorde am Piano entschuldigen“) spielt er „Alle deine Zweifel“, mit einem starken Text über seine Mutter. Und auch hier spürt man Einsamkeit und Schmerz. Als „Prokrastinations-Experte“ hat er „Irgendwann ist jetzt“ geschrieben, wie zur Erleichterung explodieren dazu die Konfetti-Kanonen, denn diese „Aufschieberei“ hat just ein Ende. Open-Air-Saison ist, wenn man sich rau singt. Ein wenig heiser wird seine Stimme bei der einsetzenden Kälte.

Zur Galerie Max Giesinger spielt von 900 Zuschauern beim Open-Air auf der Gilde-Parkbühne

„Despacito“ und „80 Millionen“

Mit dem Latin-Superhit „Despacito“ und „Englishman in New York“ von Sting wird der Cover-Koffer weit geöffnet und dabei auch „Griechischer Wein“ verschüttet. Giesinger mag die Lieder der Kollegen gerne und hüpft noch einmal mit seiner Gitarre in die Menge, zupft „80 Millionen“. Die Fans sind angetan, angefasst und glücklich. Nach Zugaben und Luftschlangen und nach fast zwei Stunden Musik ist Schluss mit „Für immer“. Ein Feuerwerk über der Swiss Life Hall feiert Max Giesinger und das letzte „Back on Stage“-Konzert auf der Gilde-Parkbühne.

Von Kai Schiering