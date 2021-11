Hannover

Das ist jetzt kein bisschen gehässig gemeint – aber der schönste Moment des Abends mit dem Palast Orchester war der, in dem der großartige Max Raabe bei der Ansage eines Stückes kurzzeitig den Namen des Komponisten nicht mehr wusste. Da huschte ein echtes Lächeln über das Gesicht des Ausnahmesängers, bei dem sonst jeder Blick, jede noch so kleine Bewegung Teil des Bühnenprogramms zu sein scheinen.

In diesem kurzen, magischen Augenblick entstand jene Verbindung zum Publikum, die Max Raabe sonst vermeidet – aber das gehört zum Konzept. Die Ansagen, die zwischendurch erzählten Witze kommen so trocken rüber, als spräche er sie in einem leeren Raum auf Band. Beim musikalischen Vortrag wirkt er so distanziert von den Inhalten der Stücke, dass selbst hartgesottene Feministinnen ihm verzeihen dürften, wenn er lässig-ungeniert das doch recht krude Geschlechterbild der früher Dreißigerjahre propagiert.

Raabe in allen Lagen

Max Raabe ist ein Meister der Perfektion – einer Perfektion mit Glitzer obendrauf, die auch das Publikum im Kuppelsaal des HCC sofort in ihren Bann zog. „Guten Tag, liebes Glück“ ist der Titel des aktuellen Programms, in dem es laut Raabe „um die großen Themen des Lebens“ geht: „Also zwischenmenschliche Beziehungen und Topfpflanzen.“ Neben Repertoire-Klassikern wie „Du hast Glück bei den Frauen Bel Ami“, „Schöner Gigolo“ und natürlich dem „Kleinen grünen Kaktus“ präsentierte er zusammen mit seinem Palast Orchester auch eigene Kompositionen wie „Der perfekte Moment (wird heut verpennt)“ oder „Ich geh durch den Park an einem Donnerstag“. Letzteres ist ein Stück, bei dem Max Raabe bewies, dass er nicht nur stimmlich mühelos durch verschiedenste Lagen und Harmonien mäandert, sondern auch beneidenswert intonationssicher pfeifen kann.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Orchester aus Multiinstrumentalisten

Nicht minder beeindruckend waren die Mitglieder seines legendären Palast Orchesters, von denen viele offenbar nicht nur ihre Erstinstrumente fantastisch beherrschen: So spielte der Posaunist plötzlich auch mal Bratsche, der Gitarrist die zweite Geige, der Kontrabassist Sousafon, und der Basssaxofonist stand mit am Gesangsmikrofon. Richtig unter die Haut ging die dritte und letzte Zugabe, bei der alle Musiker zusammen mit Max Raabe als mehrstimmiger Chor „Donna Maria“ sangen, begleitet nur von einer Gitarre und Rhythmusinstrumenten.

Der einzige Wermutstropfen des Abends war das mulmige Gefühl, das einen angesichts der Tatsache beschleichen konnte, dass das Publikum ohne Abstand und ohne Masken im gut gefüllten Kuppelsaal saß und stellenweise seiner Begeisterung lautstark Ausdruck verlieh. Zwar entsprach das den aktuell geltenden 2-G-Regeln. Aber angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen (auch bei geimpften Personen) wäre zu überlegen, ob nicht zumindest das Tragen von Masken auch bei 2-G-Konzerten wieder empfohlen werden sollte.

Max Raabe spielt auch am Sonnabend, 20. November, 18 Uhr, noch einmal im Kuppelsaal. Für Kurzentschlossene: Es sind noch Karten verfügbar. Auch für diese Veranstaltung gilt die 2-G-Regel, das heißt Besucher müssen entweder gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Erkrankung genesen sein.

Von Juliane Moghimi