Wenn schon nach der ersten Nummer minutenlanger Applaus erklingt, muss wohl etwas ganz Besonderes angesagt sein. In der Tat: Die A-cappella-Lokalhelden von Maybebop feierten mit der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal ihr 20-jähriges Bestehen – „jedenfalls nach einer bestimmten Zeitrechnung“, meinte das einzig verbliebene Gründungsmitglied Oliver Gies irgendwann im Programm.

Einem Programm, das unter dem Oberbegriff „Best Of“ lief: „Darauf ist noch keiner gekommen“, kommentierte das Quartett, das stets für Humor und selbstironische Sprüche zu haben ist. Und darüber die Ernsthaftigkeit nicht vergisst: In den besagten Opener, das „Lied vom Nicht-Verstehen“ schmuggelten Gies, Jan Bürger, Lukas Teske und Christoph Hiller eine Strophe über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine.

Millionäre auf Youtube

Das Lied ist Auftakt zu einer vielfältigen Reise. „Früher gab’s die Tagesschau“ kreiste um die Frage nach der Verlässlichkeit von Informationen in der heutigen Zeit, der mit verteilten Rollen gesungene „Erlkönig“ brachte Drama ins Spiel und war weit mehr als nur eine schlichte Parodie. „Wir sind gerade Youtube-Millionäre geworden“, konnte das Quartett in letztgenanntem Zusammenhang verkünden – in der Tat hatte das Video Stand gestern 1.003.385 Aufrufe zu verzeichnen.

YouTube-Millionäre: Maybebop. Quelle: Micha Neugebauer/NDR

Wer hat den wahren Sinn des Daseins erfasst? Da fahren Maybebop Plato, Kierkegaard oder Kant auf, allerdings auch Donald Duck und Trapattoni, um schließlich zu resümieren, dass es doch immer nur um das im Songtitel Beschriebene geht: „Kuscheln, Sex & Händchenhalten“. Hier stammen, wie in den meisten Fällen, Text und Musik von Oliver Gies, auf der Bühne zuständig für die tendenziell netten Ansagen, währen Kollege Lukas Teske diesbezüglich auch schon mal kräftig in die Schräglage rutschte: „Wir stellen uns jetzt für eine Choreografie auf. Das dauert seine Zeit ...“ Stimmte natürlich nicht – wie man eine flotte Sohle aufs Parkett legt, wissen diese Vier aus dem Effeff.

Und dann noch Rammsteins „Engel“

Da wir von Ansagen sprechen: Es mangelte auch nicht an Informativem. Dass die allererste Fremdkomposition, die zur eigenständigen Maybebop-Mutation wurde, ausgerechnet Rammsteins „Engel“ war, ist ja schon bemerkenswert. Und klang sehr beeindruckend in dieser elegischen Fassung.

In Feierlaune: Maybebop und die Radiophilharmonie im Großen Sendesaal. Quelle: Micha Neugebauer/NDR

Die NDR Radiophilharmonie steuerte die jeweils passenden Stimmungen bei und scheute auch nicht vor dem satten Brett zurück, was mächtig Dampf auf den Kessel brachte, zuweilen allerdings zulasten der Textverständlichkeit ging. Dirigent Enrique Ugarte, zuständig für die meisten Orchesterarrangements, war voll bei der Sache. Und zur akustischen Ebene trat auch eine visuelle, weil immer wieder Lichteffekte über alle Wände des Großen Sendesaals wanderten.

Ovationen im Stehen

Natürlich erklang irgendwann der „Gummibaum“, und natürlich war am Schluss noch nicht Schluss: Es gab den „Bhaarbershop“, der sich aus guten Gründen so schreibt, und „Ab und zu ein paar Geigen“. Dann gab es jede Menge Applaus und verbreitet Ovationen im Stehen.

Für die Sonnabend-Konzerte um 16 Uhr (Benefiz für die Ukraine) und 20 Uhr sind kurzfristig wieder Karten frei geworden: erhältlich unter www.ndrticketshop.de. Ein Audio-Mitschnitt der Eröffnungskonzerts ist einen Monat lang unter www.ndr.de/kultur/sendungen/ndr_radiophilharmonie abrufbar.

Von Jörg Worat