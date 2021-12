Hannover

Ohne einen festlich geschmückten Gummibaum ist es kein richtiges Weihnachten, jedenfalls nicht für Fans von Maybebop: Der ironische Song über den (Un)Sinn des Festes gehört bei deren Weihnachtsshows dazu wie das „O du fröhliche“ in der Christmette.

Tiefsinniges hinter heiter-verspielter Fassade zu präsentieren gehört zu den großen Stärken von Maybebop. Im bunten Scheinwerferlicht werden Konsumkritik, Sorgen um den Klimawandel und der Appell für religiöse Toleranz ebenso selbstverständlich präsentiert wie die Evergreens der Weihnachts-Playlist. Da wirkt nichts aufgesetzt, schwingt nirgends die Moralkeule mit, vielmehr spürt man: Die meinen das so. Es macht was mit einem, wenn Oliver Gies melancholisch das klimabedingt weltweit schneelose Weihnachten besingt oder Christoph Hiller mit seinem herrlich sonoren Bass beschreibt, wie grenzenlos „Geburtstag bei Gotts“ gefeiert wird.

Perfekte Verpackung

Dass all das auch noch in der perfekten musikalischen Verpackung kommt, vervielfacht den Genuss. Ob klassische Choralstrophe, herrlich dreckiger Blues oder mit orientalischen Melismen verzierter Rap: Hier sitzt jede noch so komplizierte harmonische Rückung, stimmt der zudem tontechnisch sauber ausgesteuerte Gesamtklang bei jedem Stück.

Ob die Konzerte am Aegi tatsächlich stattfinden würden, stand bis zum Beginn dieser Woche nicht fest. Aber das strenge Hygienekonzept ist schließlich genehmigt worden. Das Publikum im etwa zu zwei Dritteln besetzten Theater macht seiner Begeisterung schon nach dem Auftaktstück frenetisch Luft, einem witzigen Medley aus den nervigsten, weil meistgespielten Weihnachtssongs. Sie seien gekommen, so die Ansage am Beginn der Show, um das Publikum „mit Weihnachtsstimmung zu betanken“. Die minutenlangen stehenden Ovationen am Ende bezeugen: Mission erfüllt.

Weitere Aufführungen im Theater am Aegi finden am Freitag um 19 Uhr sowie am Samstag um 14 und um 19 Uhr statt. Das Konzert am Freitag wird zudem live gestreamt. Für alle Shows gibt es noch Karten.

Von Juliane Moghimi