Herr Dr. Stoff, Sie beschäftigen sich an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mit der Geschichte der Medizin. Was wäre eigentlich, wenn Conrad Wilhelm Röntgen vor 125 Jahren die mysteriösen Strahlen, die er X-Strahlen nannte, nicht entdeckt hätte?

Ohne Röntgenapparate wäre die heutige Medizin kaum denkbar. Sie stehen in jedem Krankenhaus und in jeder Praxis, sind von Fachpersonal leicht bedienbar und liefern Diagnostik auf die Schnelle. Conrad Wilhelm Röntgen, so hat er es zumindest selbst dargestellt, hat die Röntgenstrahlen im Jahre 1895 rein zufällig entdeckt. Haben wir also den erfreulichen Zustand der heutigen Medizin nur einem unvorhersehbaren Ereignis zu verdanken? Eher nicht, denn wir können davon ausgehen, dass der Wissensstand sowie die experimentellen und technischen Möglichkeiten zur Zeit Röntgens so weit waren, dass es über kurz oder lang einem anderen Tüftler gelungen wäre, X-Strahlen hervorzurufen. Die Physiker Arthur Willis Goodspeed und William Crookes behaupteten zumindest, schon vor Röntgen entsprechende Experimente durchgeführt zu haben.

Das Unsichtbare sichtbar machen

Aber sie haben nicht ins Innere des menschlichen Körpers geblickt?

Nein, aber die Zeit war reif dafür. Techniken zur Sichtbarmachung des Unsichtbaren waren um 1900 ein zentrales Forschungsgebiet. Auch in der Medizin hatte sich spätestens seit den bakteriologischen Forschungen von Koch und Pasteur gezeigt, dass sich viele Krankheiten nur durch das Wirken winzig kleiner Agentien erklären ließen. Und schließlich wurden im Jahre 1895 ja auch das Kino und die Psychoanalyse erfunden. Das Unsichtbare und das Sichtbarmachen hatten Konjunktur. Die Anwendung der Röntgenapparate in der Medizin musste dann in den Jahren nach Röntgens Entdeckung allerdings erst noch erlernt werden.

In den ersten Jahren sind die Menschen mit der neuen Möglichkeit der Röntgendiagnostik recht sorglos umgegangen. In Schuhgeschäften hat man sogar die Füße der Kunden geröntgt. Zeigt sich eine derartige Sorglosigkeit mit neuen Techniken eigentlich immer wieder in der Medizingeschichte?

Zunächst einmal stellten die Röntgenapparate eine technische Sensation dar, mit der – auch öffentlich – herumexperimentiert, ja sogar herumgespielt wurde. Forscher mit einem gewissen Know-how, namentlich Physiker, konnten sich so ein Gerät recht einfach zusammenbasteln, es schnell auf- und auch wieder abbauen. Wie bei vielen technischen Innovationen waren die potenziellen Folgen zunächst nicht absehbar. Es sei daran erinnert, dass etwa die Einführung der Anästhesie in den 1840-er Jahren zunächst die Sterberate bei Operationen in die Höhe trieb, da deutlich häufiger chirurgische Eingriffe durchgeführt wurden, ohne dass jedoch Kenntnisse über die notwendige Antisepsis bestanden. Dazu brauchte es bakteriologisches Wissen, das sich erst 20 Jahre später durchsetzte.

Schädliche Wirkung unterschätzt

Und über die schädlichen Wirkungen der Röntgenstrahlung war anfangs ja auch kaum etwas bekannt.

So ist es. Zudem waren die Röntgenstrahlen damals auch extrem hoch dosiert. 1902 kam es zu einer ersten Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zwei Jahre später starb der Assistent von Thomas Alva Edison an einem Röntgenkarzinom. Dies führte dann durchaus zu einem professionelleren Umgang mit den Röntgenapparaten und zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Strahlenschutz. Die gängige Toleranzdosis war allerdings noch lange viel zu hoch angesetzt. 1936 wurde sogar in Hamburg ein heroisierender Gedenkstein für die zu Märtyrern erklärten Strahlenopfer aus der wissenschaftlichen Forschung enthüllt.

Geist in der Flasche: Der Nachbau eine historischen Röntgenröhre von 1896 für medizinische Anwendungen, Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Möglichkeiten der Medizin, ins Innere der Körper ihrer Patienten zu blicken, werden immer besser, die Bilder werden immer genauer. Auch das Corona-Virus konnte bereits mit molekularer Genauigkeit angeschaut werden. Wenn Mediziner alles so genau beobachten können, warum können sie eigentlich nicht besser heilen?

Diese Frage trifft ein Grundproblem der modernen Medizin. An deren Anfang steht nämlich, so hieß es zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ein „therapeutischer Nihilismus“. Dieser Ausdruck besagt vereinfacht ausgedrückt, dass mehr Wissen über das Funktionieren des Körpers nicht notwendigerweise mit mehr Heilungsmöglichkeiten einhergeht. Tatsächlich sorgten auch erst die Erfolge bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, vor allem der Cholera, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür, dass sich die moderne, also technisch-naturwissenschaftliche Medizin gegenüber anderen Heilverfahren auch therapeutisch durchzusetzen begann. Deshalb ärgerte die Vertreter der Naturheilkunde auch das Impfen so sehr. Es machte schlicht den Unterschied und verhalf der sogenannten Schulmedizin endgültig zum Durchbruch.

Moderne Medizin ist keine Wunderheilung

Naturheilkunde gibt es aber heute noch.

Sicherlich auch deshalb, weil sie die Schwäche der modernen Medizin aufzeigt und den kranken Menschen, dessen Individualität und Persönlichkeit, in den Mittelpunkt der Behandlung stellt. Grundsätzlich hat sich aber im 20. Jahrhundert gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Naturwissenschaft, Technik und Medizin auf lange Sicht sehr erfolgreich dabei ist, Therapiemöglichkeiten zu etablieren. Nur hat die moderne Medizin eben nichts mit Wunderheilungen zu tun, sondern beruht auf intensiver und kollektiver Arbeit. Bis gute Forschung auch zu Heilzwecken anwendbar ist, kann es notwendigerweise dauern.

Heiko Stoff, Medizinhistoriker an der Medizinischen Hochschule Hannover. Quelle: privat

Muss sich die MHH immer bemühen, auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben? Oder haben Sie irgendwo auch noch ganz alte Röntgengeräte in Betrieb?

Jedes Krankenhaus muss sich bemühen, auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Bei der MHH betrifft dies neben der Ausstattung des Klinikums auch noch die Forschung. Da die Kosten aber oft immens sind, muss natürlich der Sinn und Zweck jedes neuen Gerätes abgewogen werden. Die Dauerfinanzierungskrise der Krankenhäuser ist ja entgegen dem ursprünglichen Versprechen, dass sich die Lage verbessern würde, wenn diese quasi in Wirtschaftsunternehmen umgewandelt werden, keineswegs beendet worden. Eher das Gegenteil ist heute der Fall. Veraltete Röntgengeräte sollten aber natürlich ohnehin besser ausgemustert werden, da sich mit diesen möglicherweise keine einwandfreien Diagnosen stellen lassen.

Zur Person Heiko Stoff ist Leiter der Arbeitsgruppe für Zeit- und Wissenschaftsgeschichte der Medizin am Institut für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift „Body Politics. Zeitschrift für Körpergeschichte“ sowie Mitglied im Arbeitskreis „Schicksale jüdischer Ärzte in Hannover“. Gerade ist im Kadmos-Verlag sein Buch „Die Komamethode. Willensfreiheit, Selbstverantwortung und der Anfang vom Ende der Roten Armee Fraktion im Winter 1984/85“ erschienen. Darin geht es um den Hungerstreik von Knut Folkerts, der der Roten Armee Fraktion angehörte, bei einem Hungerstreik ins Koma fiel und in der MHH behandelt wurde.

Spielen bildgebende Verfahren in der Ethik der Medizin heute eine Rolle? Was sind da die größten Streitfragen?

Es existiert eine grundsätzliche ethische Problematik, die besagt, dass die Fokussierung auf bildliche Darstellungen zugleich den kranken Menschen in eine Abstraktion verwandelt. Der Arzt oder die Ärztin sieht dann nur noch das Bild, aber nicht mehr die komplexe Persönlichkeit der erkrankten Person. Manche von uns mögen auch schon erlebt haben, dass es in der Praxis kaum noch zu einem Blickkontakt mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin gekommen ist. Ein wenig kritischer Umgang mit den bildgebenden Geräten kann außerdem zu einer Überdiagnostik führen. Deren Verwendung muss also bei der Behandlung wohl bedacht sein und darf nicht zur Routine werden. Dies allein auch deshalb, da auch die Diagnostik mit bildgebenden Methoden natürlich auf dem Primat der informierten Einwilligung beruht. Zudem kommen im Zuge der Digitalisierung Fragen des Datenschutzes eine bedeutsame Rolle zu.

Von Ronald Meyer-Arlt