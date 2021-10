Hannover

Die Situation scheint dramatisch. Jedenfalls für alle, die in diesen Tagen an einem Theater in Niedersachsen beschäftigt sind. Das Finanzministerium des Landes plant wieder einmal, künftige Tariferhöhungen nicht auszugleichen. Das würde etwa für Oper, Schauspiel und Tanz in der Landeshauptstadt Hannover Millionenverluste bedeuten. Jetzt protestieren die Theaterschaffenden. „Rette dein Theater“ heißt ihre Initiative.

Mit 70 Millionen Euro muss man arbeiten können

Argumentativ lebt es sich auf Seiten der Warner gut. Schließlich ist es angenehmer, ein Kulturfreund zu sein als ein Kulturzerstörer. Man streitet für Kunst und für Kultur, also für eine gute Sache.

Allerdings ist es gerade die Bühnenkunst, die uns lehrt, die Welt mit anderen Augen zu sehen und auch die Argumente der Gegenseite zu hören. Warum also sollte das Theater nicht stärker gefördert werden? Weil eben gespart werden muss. Die Staatsausgaben durch die Corona-Krise sind beträchtlich. Irgendwo muss mit den Einsparungen begonnen werden. 70 Millionen Euro jährlich für die Förderung der Staatstheater in Hannover, die es nach 2023 weiterhin geben soll, sind eine Menge Geld. Damit muss man doch wirtschaften können.

Warum entwickeln die Staatstheater eigentlich oft so wenig Kreativität beim Sparen? Braucht man wirklich einen so großen Chor? Und so viele Spielorte gleichzeitig? Müssen die Kulissen immer so gigantisch ausfallen? Und wären die freigewordenen Mittel nicht anderswo besser eingesetzt? Etwa in der Forschung? Oder in der Förderung benachteiligter Jugendlicher?

Solchen Fragen müssen sich die Theaterschaffenden stellen. Die Klügeren tun das auch. Zugleich gilt aber eben auch: Niedersachsen hat keine hohen Kulturausgaben. Im innerdeutschen Ländervergleich liegt es auf dem dritten Platz – von hinten. Nur Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz geben pro Kopf noch weniger für die Kultur aus als Niedersachsen.

Theater sind kein Luxus

Und gemessen an dem, was Theater liefern, sind sie nicht überfinanziert. Theater sind Orte besonderer Sensibilität. Hier stellt man sich Fragen, die anderswo nicht – oder noch nicht – in ähnlicher Dringlichkeit gestellt werden. Theater machen uns wach. Mit der Förderung von Theatern erlauben wir uns etwas Besonders. Aber sie sind kein Luxus.

Friedrich Schiller hat die Schaubühne eine „moralische Anstalt“ genannt. Das ist sie immer noch. Dass in Theatern heute über Flechtfrisuren und kulturelle Aneignung, über Diversität, Ausgrenzung und Privilegien diskutiert wird, ist kein Quatsch. Es zeigt nur, dass da in manchen Bereichen der Gesellschaft etwas wichtig wird. Gutes Theater ist ein Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen. Wir brauchen es – heute genauso wie zu Schillers Zeiten.

Von Ronald Meyer-Arlt