Hannover

Noch Fragen zur neuesten Rekonstruktion von Mozarts ewig unvollendetem Requiem? Zum Silberklang von Seniorenstimmen oder zum dreidimensionalen Singen? Wie beeinflusst Chorgesang den Klimawandel, und wo wächst eigentlich der Vokalbaum? Antworten bietet die Chorleitermesse chor.com, die in der kommenden Woche erstmals in Hannover stattfindet. Vier Tage lang, von Donnerstag, 12. September, bis Sonntag, 15. September, gibt es neben zahlreichen Vorträgen und Workshops für das Fachpublikum auch mehr als 30 Konzerte, die die Messe für die Masse öffnen.

Große Begeisterung

Es ist ein Gipfeltreffen der Chorszene und ein Sängerfest, nach dem man sich in Hannover lange gesehnt hat: Schon seit der ersten Messeausgabe 2011 in Dortmund arbeitet man in der Chorszene der Stadt leidenschaftlich daran, das Format an die Leine zu holen. Dass es nun endlich geklappt hat, fühlt sich auch für chor.com-Erfinder und -Leiter Moritz Puschke gut an: „Es gibt hier eine ungeheuer große Unterstützung und Begeisterung“, sagt er. „Die chor.com passt perfekt nach Hannover.“

Die Konzerte Das Konzertprogramm der chor.comist gewaltig: Alles zu hören ist unmöglich, weil viele der 35 Konzerte gleichzeitig stattfinden. Orientierung geben die Spielorte: In Marktkirche, Christuskirche, Neustädter Hof- und Stadtkirche, Markuskirche und der Basilika St. Clemens sind eher klassische Werke zu hören, im Pavillon und im Theater am Aegi präsentieren sich die Stars des Vocal Pop. Im Eröffnungskonzert am Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, widmet sich der NDR Chor unter Leitung seines neuen Chefdirigenten Klaas Stok in der Neustädter Hof- und Stadtkirche der „Kunst der Motette“. Ab 19 Uhr singen Maybebop & Friends im Aegi, um 21 Uhr präsentiert der Deutsche Jugendkammerchor sein Programm „Ludwig!“ in der Christuskirche, während beim Norddeutschen Figuralchor in der Marktkirche Messiaen und Gesualdo aufeinandertreffen. Ab 22 Uhr singt der vielfach ausgezeichnete Chor Pop-Up im Pavillon, es dirigiert Anne Kohler, die ehemalige Leiterin der Capella St. Crucis. Zu den weiteren Höhepunkten gehören die Konzerte des britischen Tenebrae Choirs (Sonnabend, 14. September, 21.30 Uhr, Marktkirche) und des Stuttgarter Kammerchors von Frieder Bernius (Freitag, 13. September, 19.30 Uhr, Neustädter Kirche), die Auftritte des Ensembles Voces8 (Freitag, 13. September, 22 Uhr, Orangerie Herrenhausen, und – gemeinsam mit dem Mädchenchor – Sonnabend, 14. September, 19.30 Uhr, Christuskirche), eine Aufführung von Duke Ellingtons „Sacred Concerts“ (Sonntag, 15. September, 19 Uhr Pavillon) und das Abschlusskonzert der Meisterkurse mit Simon Halsey und Georg Grün (Sonnabend, 14. September, 19 Uhr, Marktkirche).

Tatsächlich scheint es logisch, dass eine Chormesse in einer Chor- und Messestadt gut aufgehoben ist. Allerdings ist das Format der chor.com etwas kompliziert: Die Messe ist gleichzeitig Marktplatz, Lehrveranstaltung und Festival. Im Kongresszentrum präsentieren zahlreiche Musikverlage und Institutionen ihre Angebote, während hochkarätige Dozenten für die Weiterbildung vor allem von Chorleitern sorgen. Am Abend wird in den Kirchen, im Pavillon und im Aegi vor Publikum gesungen.

Singen mit The Real Group

Neben den Konzerten gibt es für normale Besucher immer wieder auch offenes Singen mit legendären Chordirigenten wie etwa dem Briten Simon Halsey, der am Sonnabend, 13. September, um 8.30 Uhr zum „Morning Sing“ ins Foyer des HCC einlädt, oder mit den Starsängern von The Real Group, die am Sonnabend um 13.05 Uhr gemeinsam mit den Besuchern die Stimmen erheben werden. Dazu gibt es eine „Gesprächsrunde für Harmoniebegeisterte“ und zahlreiche Podiumsdiskussionen, unter anderem mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der seit dem vergangenen Jahr an der Spitze des Deutschen Chorverbandes steht – dem Ausrichter der chor.com.

Nächste Ausgaben schon geplant

Die hannoversche Chorszene ist stark in das Programm eingebunden – sowohl durch Auftritte im Konzertprogramm als auch die Mitwirkung in den Fachveranstaltungen: Viele Chorleiter sind als Dozenten aktiv, und bei den Meisterkursen, in denen junge Musiker über mehrere Tage von etablierten Kollegen unterrichtet werden, sind das Junge Vokalensemble und das Collegium Vocale als Übungschöre mit von der Partie.

Rückenwind durch Kulturhauptstadt

Nach der ersten Runde in der kommenden Woche wird die chor.com im Abstand von zwei Jahren nach Hannover zurückkehren. In Planung sind bereits die Ausgaben für 2021 und 2023. Ob es auch zwei Jahre später eine chor.com in Hannover geben wird, hängt wohl vom Erfolg des Formates ab – und vielleicht auch von einer anderen Entscheidung: Die Gründung der Messe wurde einst von den Initiativen rund um die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 stark beflügelt, erinnert sich Puschke: „Jetzt hoffen wir natürlich auf eine vierte hannoversche Ausgabe in der Europäischen Kulturhauptstadt 2025.“

Das offene Singen und die Podiumsdiskussionen sind öffentlich und kosten keinen Eintritt, für die Konzerte gibt es Tickets an den jeweiligen Abendkassen. Die Workshops und Vorträge sind nur für Fachbesucher zugänglich.

Von Stefan Arndt