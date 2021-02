Hannover

Der Atlantik ist verschwunden. In Miami ist niemand mehr. Überall Sand. Überall Krokodile. Und jetzt? Viel gibt es in der Welt von „Miami Punk“ des hannoverschen Autors Juan S. Guse auf den ersten Blick nicht. Jedenfalls so, wie sie von der Theatergruppe James und Priscilla als Computerspiel umgesetzt worden ist. Aber der erste Blick täuscht. Krähen gibt es da zum Beispiel, die manchmal krähen, aber manchmal auch Passagen aus dem Roman rezitieren.

Außerdem gibt es überall Krokodile, die man zwar reiten kann, es aber lassen sollte. Es ist ein eigenartig leergefegtes Miami, durch das das Publikum von einem repetitiv-gruseligen Soundtrack getragen streifen kann. Miami und die Wüste, die dort liegt, wo einmal das Meer war, lassen sich frei erkunden. Es geht durch Löcher in Zäunen, über Leitern und versteckte Eingänge einmal quer hindurch, an bestimmten Punkten gibt es von der Theatergruppe eingelesene Passagen aus „Miami Punk“ zu hören.

„Miami Punk – Das Game“ ist kostenlos im Browser spielbar unter: http://miamipunk-dasgame.de/

Endspiel im Sand: Szene aus „Miami Punk - Das Game“ Quelle: Paula Reissig

„Miami Punk – Das Game“ war dabei – wie so vieles, was Theater in diesem und im letzten Jahr anging – nicht geplant. Eigentlich wollte die Gruppe aus Braunschweig und Hannover mit ihrer Inszenierung von „Miami Punk“ in Leipzig Premiere feiern und sie dann deutschlandweit aufführen. Stattdessen gibt es nun eine Premierenfeier im Messenger Telegram, in dem sich die Premierengäste eifrig Nachrichten, Herzchen, GIFs und Screenshots von Entdeckungen im virtuellen Miami hin und her schickten.

„Gemeinsam eine Welt entdecken“

Das von der Fotografin, Filmerin und Medienkünstlerlin Paula Reissig programmierte Spiel, schreibt Gruppenmitglied Clara Minckwitz in den Gruppenchat, sei allerdings „kein Ersatz, sondern eine Erweiterung“ der ursprünglich geplanten Inszenierung. Diese sei nach wie vor geplant – irgendwann im nächsten Jahr. Im Moment ginge es darum, schreibt Gruppenmitglied Nicolas Schneider in den Chat, „dass wir gemeinsam eine Welt entdecken können.“

Und entdecken lässt sich dieses irreale Miami, auch, wenn es zuerst nicht so scheint: Überall gibt es verstecke Ecken, noch eine Leiter zu erklettern, noch einen Textschnipsel zu hören, noch einen kleinen Witz zu finden, während die gruselige Ruhe von Guses Roman durch jedes Pixel kriecht.

Menschenleere Stadtansichten: Szene aus „Miami Punk - Das Game“. Quelle: Paula Reissig

Gruseligkeit und Charme

James & Priscilla liefert mit „Miami Punk – das Game“ einen Spaziergangssimulator, der Guses Roman noch einmal auf ganz andere Art erfahrbar macht ohne die Atmosphäre des Textes dafür zu opfern. Getragen wird er durch die Freude an der Entdeckung – wo findet sich der nächste Textteil? Was passiert dort oben, am Ende der hohen Leitern? Aber nicht nur der Text lässt sich beim Umherwandern in diesem Miami entdecken. Neben aller surrealen Gruseligkeit der Vorlage verbirgt sich auch viel Charme in dem Spiel. Denn es gibt nicht nur Text zu finden, sondern auch Bilder der Theatergruppe an verstecken Wänden oder das Arbeitszimmer von Reissig.

„Miami Punk – Das Game“ ist eine Texterkundung im besten Sinne – ein Roman, durch den man laufen kann. Juan S. Guse, übrigens, taucht dann später auch noch im Premierenchat auf. „Das ist so krass“, schreibt der Autor zum Spiel nach seinem Roman, „Unreal.“

Von Jan Fischer