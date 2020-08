Hannover

Das Sprengel-Museum ist seit dem vergangenen Jahr Schauplatz für die Verleihung eines Kunstpreises, der von der Stiftung der 2013 verstorbenen Bielefelder Künstlerin Ruth Baumgarte vergeben wird. 2019 wurde die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung im großen Rahmen an die US-amerikanische Fotografin Nan Goldin vergeben. In diesem Jahr wurde Michael Armitage geehrt, die Verleihung wegen der Corona-Pandemie aber in sehr kleinem Rahmen ohne viel Publikum statt.

Einer der erfolgreichsten Künstler seiner Generation

Armitage wurde 1984 in Nairobi geboren, hat in London studiert und gehört zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. In dieser Woche eröffnet im Münchener Haus der Kunst eine große Einzelausstellung mit seinen Gemälden, die auch schon auf der letzten Biennale in Venedig und im New Yorker Moma zu sehen waren.

Preisverleihung im Sprengel-Museum: Alexander Baumgarte (rechts) übergibt seinen Preis an Michael Armitage. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sprengel-Direktor Reinhard Spieler, der zur Jury des Kunstpreises Ruth Baumgarte gehört, spürt in den Bildern Armitages Nähe und Vertrautheit. Der Künstler male gegenständlich und mit vielen Bezügen auf die Kunstgeschichte, sagt er in seiner Laudatio. Zugleich ginge von den Werken etwas sehr Exotisches jenseits aller Klischees aus.

Von Grund auf anders

Tatsächlich sind Armitages Bilder von Grund auf anders als die allermeisten Werke europäischer oder amerikanischer Künstler: Statt auf Leinwand malt er auf Lubugo, einem Stoff, der in Uganda in einem aufwendigen Verfahren aus Baumrinde hergestellt und dort traditionell als Grabtuch verwendet wird. Auf dieser Grundlage mischt Armitage manchmal mythische Motive mit den politischen und sozialen Spannungen der kenianischen Gegenwart.

Von den Bildern geht etwas intensiv Poetisches aus

Seine Bilder, die im Sprengel-Museum nur in einer Powerpoint-Präsentation und nicht im Original zu sehen waren, verhandeln konkrete Themen wie etwa die zunehmende Präsenz Chinas in Ostafrika, politische Demonstrationen vor der jüngsten Wahl in Kenia oder die Prostitution von Männern. Zugleich geht von seinen Bildern etwas intensiv Poetisches aus, das sie weit über die Abbildungen von Alltagsszenen erhebt: Ein starkes Werk.

