Michael-Jackson-Show in Hannover: Dicht dran am Original

Hannover

„They don’t care about us“: Mit dem Titel des Eröffnungssongs liegen die Macher der Michael-Jackson-Cover-Show „Beat it!“ inhaltlich klar daneben, denn es ist den Fans des King of Pop keineswegs egal. Sie verfallen schon beim ersten Auftritt des Doppelgängers in der Swiss-Life-Hall in Hannover in frenetischen Jubel. Der Südafrikaner Dantanio Goodman ist mit seiner Verkörperung der Ikone aber auch verdammt nah dran am Original: Die Moves sitzen, die Stimme ähnelt der Michael Jacksons, und mit dem passenden Kostüm und den langen Korkenzieherlocken ist auch die äußere Ähnlichkeit verblüffend.

Zeitsprung in die Sechziger und Siebziger

Nach dem Eröffnungskracher im goldenen Roboter-Outfit folgt ein Zeitsprung zurück in die Sechzigerjahre: Der kleine Michael Jackson soll zum ersten Mal mit vier seiner Brüder auftreten, ist aber zum Spielen in den Park gelaufen. Dann wieder ein Cut: Längst ist der Teenager Michael, nicht minder überzeugend dargestellt von dem Briten Koffi Missah, zum weltweit gefeierten Zugpferd der Jackson Five geworden. Eine Handvoll Hits der Combo bringen die Siebzigerjahre zurück auf die Bühne, quietschbunte Lackstiefel inklusive. Aber Michael will mehr, will allein durchstarten – vor allem ohne den übermächtigen Vater.

Defizite in der Schauspielkunst

In der ersten Sprechszene des Abends wird der Trennungsstreit mit den Brüdern dargestellt, bei dem ein Diana-Ross-Double zu vermitteln versucht. Hier offenbart sich die Schwäche der Show, denn so gut die Ensembledarsteller gesanglich und tänzerisch auch sind – als Schauspieler haben sie deutliche Defizite. Die Dialoge wirken hölzern, und es hilft auch nicht, dass einige der Protagonisten deutsch und andere englisch sprechen. Von diesen dramaturgisch gut gedachten, aber in der Ausführung eher schwachen Szenen gibt es leider mehrere.

Fans geben sich der Illusion hin

Der Hauptteil des Abends besteht jedoch aus Musik und Tanz und ist deshalb wirklich sehenswert. Die ausgewählten Hits, von rockigen Nummern wie „ Billy Jean“ oder „Bad“ bis zu den engagierten Popballaden „Earth Song“ und „Heal the world“, begeistern das Publikum in der fast ausverkauften Halle. Auch die jeweils passenden Outfits und die videogestützte Bühnenshow lassen die Zeitreise durch Jacksons Karriere glaubwürdig erscheinen. Am Ende stehen die Zuschauer fast geschlossen und tanzen mit. „Ao“, quietscht der falsche Michael ein ums andere Mal, „I love you!“ Die Fans geben sich der Illusion nur zu gern hin: Die Legende lebt.

Von Juliane Moghimi