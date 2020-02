Hannover

„Eigentlich sitzen drei Menschen auf diesem Podium“, führt Moderatorin Gabriela Jaskulla in ihr Gespräch mit Michael Martens im Literaturhaus Hannover ein. Der hat seine Biografie des dritten Gastes mitgebracht: „Im Brand der Welten“ heißt der Band (Zsolnay, Wien 2019, 28 Euro). Der Untertitel verrät, um wen es geht – und warum das interessant sein könnte: „ Ivo Andrić. Ein europäisches Leben.“ Als „einen der bedeutendsten Unbedeutenden der europäischen Literatur“ bezeichnet Jaskulla Andrić, der im Jahr 1961 den Nobelpreis für Literatur erhielt, „für die epische Kraft, mit der er Motive und Schicksale aus der Geschichte seines Landes gestaltet“.

Doch Andrić war nicht nur ein außergewöhnlicher Beobachter und Erzähler, sein Leben bündelt das europäische 20. Jahrhundert wie kaum ein anderes. Gavrilo Princip war sein Schulfreund, jener Nationalist, der im Juni 1914 in Sarajevo mit einem Mordanschlag die Krise auslöste, die zum Ersten Weltkrieg führte. Wegen seiner Kontakte zu dessen Komplizen verbrachte Andrić einige Jahre in Haft und Verbannung, wurde aber schließlich 1920 Mitarbeiter des jugoslawischen Außenministeriums, arbeitete als Diplomat in zahlreichen europäischen Hauptstädten und wurde 1939 außerordentlicher Gesandter des Königreichs Jugoslawien im Deutschen Reich.

Nationalschriftsteller der Republik Jugoslawien

Anstatt 1941 das Angebot einer Ausreise in die Schweiz anzunehmen, kehrte er zurück ins besetzte Belgrad, wo er sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges völlig zurückzog, um einen Roman nach dem anderen zu schreiben. Mit deren Erscheinen wurde er über Nacht bekannt und entwickelte sich zum Nationalschriftsteller der Republik Jugoslawien. Sieben Jahre lang erarbeitete sich der Journalist Michael Martens Leben und Werk Andrićs – nach dessen Lektüre neugierig geworden auf Zusammenhänge und Hintergründe. „Was prägte seine Zeit, was dachten seine Mitmenschen?“, fasst Martens einige Ausgangsfragen zusammen.

Er steigt in sein Buch mit historischen Schilderungen ein, nähert sich den Mentalitäten von Ort und Zeit in großem Bogen an. Martens schreibt als politischer Korrespondent für die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Längere Aufenthalte in Städten Osteuropas, in Istanbul und Athen ermöglichen ihm einen eigenen Blick auf Andrićs Leben als Diplomat – vor allem schöpft er aber aus sieben Jahren in Belgrad, in denen er auch die Sprache des Landes erlernte. „Es erstaunte mich, wie wenig dort über das Leben des Nationaldichters bekannt war“, sagt Martens. Mit seiner Biografie wolle er dazu beitragen, dass wieder mehr von Andrić gelesen werde.

Mit Leichtigkeit und feinem Humor

Martens erzählt nicht nur dessen Leben als Kontext großer Literatur, sondern schreibt auch über Andrićs Sprache, anschaulich und mit eigenen großen Bildern. Beides gelingt ihm erhellend, unterhaltsam, mit Leichtigkeit und feinem Humor. Wie schwer die Persönlichkeit des unsichtbaren Podiumsgastes zu fassen ist, der als Diplomat vor allem vermied aufzufallen, wird deutlich, wenn Martens und Jaskulla im Gespräch immer wieder um dessen Fähigkeit kreisen, sich in Sprache und Schilderungen zu verbergen. „In seinem Werk stecken Hunderte von kleinen, verborgenen Selbstporträts“, ist Martens überzeugt.

Er widmet sich zurzeit jenen Texten Andrićs, in denen der wohl am deutlichsten seine Abgründe zeigte, übersetzt dessen Tagebücher, die zum Teil mit „Insomnia“ überschrieben sind – Schlaflosigkeit. Diese Nachtseite des Autors hält Martens für einen großen Schatz. Fürs Erste bietet jedoch „Im Brand der Welten“ einen üppigen Einstieg ins Leben Andrićs. „Sie müssen dieses Buch lesen – und Sie brauchen dazu Zettel und Stift, denn Sie werden sich damit lange beschäftigen“, empfiehlt Moderatorin Jaskulla mit aufrichtiger Leidenschaft.

