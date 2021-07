Michael Turinsky und Mira Hamdi bei den Theaterformen

Hannover

Am letzten Festivalwochenende gab es zwei weitere Produktionen bei den Theaterformen: In „Embryo“ verarbeitete Mira Hamdi ihre traumatischen Erfahrungen als lesbische Frau in Tunesien. Sie feiert in dem strengen arabischsprachigen Stück ihre symbolische Wiedergeburt, nachdem sie ihre Heimat verlassen hat.

Wiedergeburt aus Lehm: Mira Hamdi bei den Vorbereitungen zu ihrem Stück „Embryo“. Quelle: Nao Maltese

Der Wiener Michael Turinsky zeigte derweil auf der Cumberlandschen Bühne sein erstaunlich leichtes Solo „Precarious Moves“. Turinsky kann die Bewegungen seiner Arme und Beine nur sehr schlecht kontrollieren und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit einigen Jahren arbeitet er dennoch erfolgreich als Choreograf mit nicht behinderten Tänzerinnen und Tänzern und ist auch selbst auf der Bühne.

Bereichernde Theaterform

„Crip“, der ursprüngliche Slang-Ausdruck für „Krüppel“, wurde von der US-amerikanischen Behindertenrechtsbewegung als Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins und Zugehörigkeitsgefühls geprägt. Der „Crip Time“, dem speziellen Zeit- und Lebensgefühl von Menschen mit Behinderungen, begegnet man bei diesen Theaterformen mehrfach.

In „Precarious Moves“ vermittelt Turinsky den Besucherinnen und Besuchern eine Ahnung dieses Gefühls auf besonders kluge, offene und unterhaltsame Weise. Er hat die Kunst der Abschweifung kultiviert und kommt gerade durch seine spielerischen Umwege präzise auf den Punkt. Mit viel Charme und Witz beweist seine Arbeit nebenbei, dass Integration keine Pflichtaufgabe ist, sondern eine Bereicherung.

Von Stefan Arndt