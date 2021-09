Hannover

Morgens war noch die Stimme weg. Christoph van Hal alias Flint hat dann mit Öl gegurgelt, erzählt er auf dem Konzertareal am Biergarten von Hannover 78: „Wenn es mal schief klingt, liegt das an mir“, sagt er. Aber es läuft wie geschmiert beim Konzert von Milou & Flint.

Sanft verabschiedet sich die Reihe „Live und in Farbe“ von Veranstalter Living Concerts. Zwei Monate Sommerkonzerte – oft mit musikalisch eher Untergründigem von Gothrock bis Sitzpogo – enden mit Chansonpop aus Hannover vor einem gesetzten 150-köpfigen Publikum.

Joel Milky, dauerhafter Bühnengast des Duos, ist im Smoking trotzdem bestangezogener Mann des Abends. Er zupft den Kontrabass und streicht das Vibraphon mit dem Bogen, während Flint und seine musikalische Partnerin Barbara Milou ein Dutzend Instrumente bedienen, oft gleichzeitig. Bei „Karussell“ zum Beispiel spielt Flint das zweiteilige Standschlagzeug, Melodika und – einhändig – den E-Bass.

Applaus für Milou & Flint zum Ende der Sommerkonzertreihe. Quelle: Christian Behrens

„Flieg mit mir“, „Excuse-moi“ oder „Bin gleich zurück, chéri“: Verspielt schicken sie ihre mildromantischen Lebenslieder über den Rasen und die Reihen und die Wipfel am Bühnenrand und direkt in die Herzen. Bei „Schwerelos“ imaginiert Flint, wie die ganze Wiese abhebt gen Firmament, durchs All schwebt und schließlich landet. Da mögen die Gäste doch bitte mal kurz mit Kopf und Oberkörper wackeln. Sie tun es, und das sieht lustig aus. Ein bisschen kitschig? Aber ja, Und schön.

Mehr Stefan Waggershausen als Juliette Gréco

Man müsse sich das Leben vorstellen wie den Sprung von einer Klippe, habe ihm sein Opa Jakob immer gesagt, erzählt Flint: „Entweder du fällst runter, oder du genießt den Fall“, erzählt Flint. Die neuen Songs vom kommenden dritten Album wie „Bunt und laut“ sind gitarrenlastiger, mehr Stefan Waggershausen als Juliette Gréco.

Aber auch sie schweben federleicht bis zur letzten Zugabe, die praktischerweise „Zugabe“ heißt: „Haben alle gegeben, letzter Song am Klavier“, singen sie da: „Wir kommen gerne wieder, mit Ideen im Gepäck“. Das Publikum geht beschwingt und bestärkt – bis zu den nächsten „Schwalben Anfang Mai“.

Von Stefan Gohlisch